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北市生生喝鮮乳 試營運兌換率7成

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導

台北市長蔣萬安推「生生喝鮮乳」政策昨正式上路，前一周已針對國小學童試營運，蔣昨表示，小狀況包括靠卡系統發生零星狀況、還有拿錯兌換品項等，不過試營運期間，兌換率超過7成，就自主兌換模式來講，已相當不錯，會加強宣傳。

北市教育局表示，此次兌換將於4月14日持續至學期末6月30日，根據上周試營運回饋，部分通路指定品項標示還不夠明顯；還有學童家長對部分兌換規則不清楚。市府已與合作通路協調並優化，改善標示不清等問題，加強門市陳列，讓學童更容易取得指定品項，也透過學校及幼兒園公告社群平台等多元管道，加強宣導。

教育局說，本周正式上路後，加入幼兒園幼童，預計逾18.4萬學童受惠，提醒幼兒園家長，收到幼兒數位卡證後，務必將卡片正反面拍照並妥善保存，若卡片遺失，能順利申請補發，保障補卡期間的兌換權益。

至於若為外縣市學生轉就讀園所，教育局也會協助辦理卡片登載作業，完成次日即可使用，若學童轉入其他園所，向新園所重新註冊卡號原卡可繼續使用，但辦理轉出當日，該卡將自動停用，無法兌換。

蔣萬安說，生生喝鮮奶從試營運階段，市府每天開戰情會議，盤點各項困難，即刻處理及解決問題，也密切與通路業者保持聯繫。

幼兒園 教育局

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