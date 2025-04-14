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偏鄉代理師非自願離職領不到15萬久任獎金 教育部將從寬

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部3月已經發函請各縣市調查符合偏鄉久任獎金資格名單，不過教學現場反映，代理教師要在同一間偏鄉學校連續待到8年並不容易。圖／本報資料照片
教育部3月已經發函請各縣市調查符合偏鄉久任獎金資格名單，不過教學現場反映，代理教師要在同一間偏鄉學校連續待到8年並不容易。圖／本報資料照片

今年12月將發放首批在偏鄉任滿8年的久任獎金，最高可領15萬元，但對許多偏鄉代理教師來說，這筆獎金卻是「看得到吃不到」。今日立委陳培瑜向教育部提出，有些代理老師在學校是非自願離職，卻被屏除在資格以外，國教署表示，會在一個月內磋商「非自願」的定義，並在發放久任獎金時針對此類教師從寬解釋。

偏遠地區學校教育發展條例第21條規定，對於久任且表現優良的老師給予「久任獎金」，連續服務滿8年、11年各發放一次。由於該條例自2017年開始實施並計算連續服務年份，今年12月7日起將針對第一批符合資格的教師發放獎金，在偏遠地區服務者可領7萬元、特偏地區10萬元、極偏地區15萬元。

教育部3月已經發函請各縣市調查符合偏鄉久任獎金資格名單，不過教學現場反映，代理教師要在同一間偏鄉學校連續待到8年並不容易。更有教師向本報指出，自2012年起就在某極偏小學任教，原本今年也可申請首批久任獎金，結果去年任滿12年時被迫離開學校，而他也在同時馬上跨縣市轉往另一所特偏小學服務。但按偏鄉條例上路的年份計算，他僅任滿7年，今年根本無法申請獎金。

代理教師若表現優良且符合學校需求，學校在首次聘用後可再續聘2次，最多聘用到第3年。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，這就代表要拿到久任獎金的代理教師至少需由偏鄉學校聘用3次，但代理教師是否留任往往也取決於該年度學校是否開缺，離開一間學校可能非出於自願。偏鄉條例的立法就是希望能改善偏鄉缺老師的問題，但久任獎金的機制對鼓勵代理教師於偏鄉留任效益低。

陳培瑜今日在立法院教育及文化委員會上也提到，代理教師在偏鄉學校比例高，但有些代理老師是非自願離職，例如學校有經費請正式老師、決定不再請代理，卻都會被屏除在久任獎金的資格以外，呼籲教育部在現行辦法中尋找解方。

對此，國教署長彭富源回應，如果代理教師是非自願離校，且離校後再去的學校同樣在偏鄉，辦法能從寬解釋，但是要了解個別情形，並向陳培瑜承諾，會在一個月內磋商訂定「非自願」的定義。

另外，自2023年6月起代理教師有全年聘期保障，在那之前有些教師因沒有完整聘期，一年僅10個月有聘在身，但都在同一所學校服務。彭富源表示，針對此類特別情形也會從寬。

代理教師 偏鄉學校 教育部

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