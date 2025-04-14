凍漲33年！特教加給調升1000元 教育部月底送行政院

特教職務加給33年未曾調整，教團、立委多年來持續爭取未果。教育部今日終於鬆口表示，已和地方政府取得共識，未來特教加給將從現有的1800元調升至2800元，預計4月底前報行政院審議。全教總肯定調升方向，但批評調幅過低且缺乏依據，呼籲制度化調整機制。

現今的特教職務加給前身為特教津貼，在民國81年調整為1800元後，已超過33年未再進行調整，近年教團多次召開記者會倡議調升，卻仍只聞樓梯響。立委郭昱晴今日在立法院教育及文化委員會上表示，特教學生人數已經從8萬增加到10萬人，需要被照顧的人數越來越多，1800元的特教加給卻凍漲33年，是各類教師職務加給中最低的。立委陳培瑜也提到，特教加給調升案在某些縣市「卡住」，許多老師關注此事，想知道調升進度如何。

鄭英耀回應，前陣子確實有和部分縣市在溝通，但現在地方政府已全力支持，特教職務加給未來會從1800元調整到2800元。國教署長彭富源也說，此職務加給4月底前會報行政院審議。

對此，全教總特教委員會主委鍾正信表示，特教長年以來被邊緣化，資源、設備不足。本次肯定教育部調升特教加給，但調升幅度與教學現場的期待有落差，教育部調整1000元的數額不知依據為何。事實上，不只特教加給，導師費、行政加給的調升機制也都應法制化，隨著社會物價、薪資調整，而不是像現在一樣「突然」調整。