幼兒家長注意！「鮮奶週報」開跑 北市兌換攻略一次看

臺北市政府推動「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策在4月14日正式上路，將惠及全市公私立幼兒園及國小學童，每週可憑幼兒數位卡證或數位學生證於全臺超過1.5萬家合作通路門市兌換1瓶鮮奶或豆漿，今（14）日幼兒園首日啟動鮮奶領取，教育局湯志民局長前往幼兒園現場，了解行政人員作業流程，同時親自示範如何引導學童進行產品兌換及辨識鮮奶指定品項，確保每位幼兒園學童都能順利領取。

於政策推動初期，教育局召集私幼四大協會理事長與準公共化園所代表，說明「鮮奶週報」政策內容與未來規劃，至今已累計辦理超過9場實體及線上說明會，針對政策細節、平台操作及卡證發放進行詳盡說明，其中包含7場「多元兌換平台系統」專屬研習課程，吸引近1,500人次參與，充分凝聚園所共識，在卡證發放方面，教育局於短短六個工作天內，完成五批次超過5.5萬張「幼兒數位卡證」的配送作業，並主動聯繫全市706家幼兒園，累計撥打近千通電話確認收件與家長領取狀況，以確保幼生兌換權益不受影響，協助園所與家長全面掌握兌換流程。

此次兌換將於4月14日開始至本學期末6月30日（最後領取期限至7月6日），根據試營運回饋，整體兌換率達7成，以「自主兌換」的方式來說，成效相當不錯，市府對各校的支持與合作通路的幫助表示感謝，在試營運兌換過程中，部分通路的指定品項標示不夠明顯及部分兌換規則不夠了解，對此，市府團隊已迅速與合作通路協調並進行優化，改善了標示不清的問題，加強門市商品陳列，讓學童能更容易取得指定品項，也透過學校及幼兒園公告社群平台等多元管道，加強政策宣導，此外，湯局長在訪問幼兒園時，清楚了解教師進行卡證資料的登錄工作，以確保每位學童的數位卡證資料準確無誤，臺北市感謝第一線老師的協助與支持，使「鮮奶週報」各項業務得以順利推動，讓臺北市孩子成長所需的營養能夠週週報到！

教育局提醒家長，收到幼兒數位卡證後，請務必將卡片正反面拍照並妥善保存，這樣若卡片遺失，將能順利申請補發並保障補卡期間的兌換權益；若學童為外縣市學生轉入本市，就讀園所會協助辦理卡片登載作業，完成後次日即可開始使用；若學童轉入本市其他園所，原卡可繼續使用，但需要向新園所重新註冊卡號，至於辦理轉出（離園）當日，該卡將自動停用，無法再進行兌換，更多常見問題請參閱主題網站。

此外，教育局也鼓勵家長在引導學童兌換乳品時，可先「找看看」店內的指定兌換品項海報，再從冰箱選取牛奶或豆漿，並記得檢查製造日期，然後，攜帶幼兒數位卡證至櫃檯進行兌換，並清楚告訴門市人員「鮮奶週報-我要領牛奶」，確保學童拿到正確的商品，最後，建議學童在30分鐘內享用所領取的牛奶或豆漿，快速補充蛋白質與鈣質，促進健康成長。

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