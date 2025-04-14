快訊

高鐵過板橋站未停 補償措施出爐「退票價50%、贈精美禮品」

柬埔寨將180名涉詐台人遣送中國 外交部交涉未果嚴正抗議

焦黑一片…陽明山火燒山擴至50公頃 消防局曝2原因撲救困難

幼兒家長注意！「鮮奶週報」開跑 北市兌換攻略一次看

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為臺北市政府提供
照片為臺北市政府提供

臺北市政府推動「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策在4月14日正式上路，將惠及全市公私立幼兒園及國小學童，每週可憑幼兒數位卡證或數位學生證於全臺超過1.5萬家合作通路門市兌換1瓶鮮奶或豆漿，今（14）日幼兒園首日啟動鮮奶領取，教育局湯志民局長前往幼兒園現場，了解行政人員作業流程，同時親自示範如何引導學童進行產品兌換及辨識鮮奶指定品項，確保每位幼兒園學童都能順利領取。

於政策推動初期，教育局召集私幼四大協會理事長與準公共化園所代表，說明「鮮奶週報」政策內容與未來規劃，至今已累計辦理超過9場實體及線上說明會，針對政策細節、平台操作及卡證發放進行詳盡說明，其中包含7場「多元兌換平台系統」專屬研習課程，吸引近1,500人次參與，充分凝聚園所共識，在卡證發放方面，教育局於短短六個工作天內，完成五批次超過5.5萬張「幼兒數位卡證」的配送作業，並主動聯繫全市706家幼兒園，累計撥打近千通電話確認收件與家長領取狀況，以確保幼生兌換權益不受影響，協助園所與家長全面掌握兌換流程。

此次兌換將於4月14日開始至本學期末6月30日（最後領取期限至7月6日），根據試營運回饋，整體兌換率達7成，以「自主兌換」的方式來說，成效相當不錯，市府對各校的支持與合作通路的幫助表示感謝，在試營運兌換過程中，部分通路的指定品項標示不夠明顯及部分兌換規則不夠了解，對此，市府團隊已迅速與合作通路協調並進行優化，改善了標示不清的問題，加強門市商品陳列，讓學童能更容易取得指定品項，也透過學校及幼兒園公告社群平台等多元管道，加強政策宣導，此外，湯局長在訪問幼兒園時，清楚了解教師進行卡證資料的登錄工作，以確保每位學童的數位卡證資料準確無誤，臺北市感謝第一線老師的協助與支持，使「鮮奶週報」各項業務得以順利推動，讓臺北市孩子成長所需的營養能夠週週報到！

教育局提醒家長，收到幼兒數位卡證後，請務必將卡片正反面拍照並妥善保存，這樣若卡片遺失，將能順利申請補發並保障補卡期間的兌換權益；若學童為外縣市學生轉入本市，就讀園所會協助辦理卡片登載作業，完成後次日即可開始使用；若學童轉入本市其他園所，原卡可繼續使用，但需要向新園所重新註冊卡號，至於辦理轉出（離園）當日，該卡將自動停用，無法再進行兌換，更多常見問題請參閱主題網站。

此外，教育局也鼓勵家長在引導學童兌換乳品時，可先「找看看」店內的指定兌換品項海報，再從冰箱選取牛奶或豆漿，並記得檢查製造日期，然後，攜帶幼兒數位卡證至櫃檯進行兌換，並清楚告訴門市人員「鮮奶週報-我要領牛奶」，確保學童拿到正確的商品，最後，建議學童在30分鐘內享用所領取的牛奶或豆漿，快速補充蛋白質與鈣質，促進健康成長。

聚傳媒

幼兒園 教育局 鮮奶

延伸閱讀

北市東區隨機毆打停等紅燈騎士 男「幻想」遭拉扯口罩推擠

怎不是豆漿？他驚訝台中豆花加「糖水」 內行秒猜中居住縣市

罷北市雙吳多幹部遭調查...賴苡任下落不明 罷團連署照常運作

北市男騎士逆行遭攔查 持毒襲警依現行犯送辦

相關新聞

幼兒家長注意！「鮮奶週報」開跑 北市兌換攻略一次看

臺北市政府推動「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策在4月14日正式上路，將惠及全市公私立幼兒園及國小學童，每週可憑幼兒數位卡證或數位學生證於全臺超過1.5萬家合作通路門市兌換1瓶鮮奶或豆漿，今（14）日幼兒園

彰化公立幼兒園今年起線上報名 杜絕重複報名占名額

彰化縣公立幼兒園過去各自招生，常出現到兩所以上學校報名「占名額」情形，縣政府今年起只有符合優先入學要件的幼兒可現場報名，...

家長憂混淆學生國家認同 教育部將編教材識讀中國威脅

立法院教育及文化委員會今日邀請教育部長鄭英耀列席報告業務概況並備質詢，立委林宜瑾表示，有國小教師向班上學生說：「我們是中...

生生喝鮮乳今上路 蔣萬安曝小狀況 試營運兌換已逾7成

台北市長蔣萬安推「生生喝鮮乳」政策今天正式上路，台北市長蔣萬安今天被問及前一周試營運狀況，有沒有遇到什麼兌換問題，蔣萬安...

瓊瑤紀念展台北紀州庵開幕 手稿劇照傳遞情感、書迷返台致意

4月20日是已故作家瓊瑤87歲冥誕，春光出版社與瓊瑤孫女陳可嘉公司藝萌友聯合主辦「我的．故事」瓊瑤紀念展，今天在台北紀州...

北市生生喝鮮乳 未納自學幼兒

台北市「生生喝鮮奶」明上路，預計18萬名學童受惠，但議員發現，該政策囊括幼兒園學童，但未上學即未被納入，高達2萬多名幼兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。