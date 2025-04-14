快訊

高鐵過板橋站未停 補償措施出爐「退票價50%、贈精美禮品」

柬埔寨將180名涉詐台人遣送中國 外交部交涉未果嚴正抗議

焦黑一片…陽明山火燒山擴至50公頃 消防局曝2原因撲救困難

彰化公立幼兒園今年起線上報名 杜絕重複報名占名額

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府保護幼兒公平入學權益，今年起各公幼入園報名都採線上報名。圖／縣政府提供
彰化縣政府保護幼兒公平入學權益，今年起各公幼入園報名都採線上報名。圖／縣政府提供

彰化縣公立幼兒園過去各自招生，常出現到兩所以上學校報名「占名額」情形，縣政府今年起只有符合優先入學要件的幼兒可現場報名，一般生一律線上報名，杜絕「有關係就沒關係」的重複報名現象。

縣政府今表示，114學年度公立幼兒園總核定招收1萬905名幼兒、非營利幼兒園招收2964名幼兒，持續配合教育部推動我國少子女化對策計畫，以「擴展平價教保」及「減輕家長負擔」為兩大重點，提供家長平價、優質及近便的教保服務。

彰化縣公立幼兒園今年首度採一般生線上入園招生登記，5月1日上午9點至5月6日中午12點，到彰化縣政府數位便民櫃台網站（https://edesk.chcg.gov.tw/）「114年度彰化縣公立幼兒園及非營利幼兒園一般入園（非優先入園）招生登記」網站線上登記。

一般生的家長如對系統報名有操作問題或不熟悉操作流程，可攜帶相關證件在5月2日上午9點至下午4點、5月5日上午9點至下午4點、5月6日上午9點至11點親自前往幼兒園，由園所人員協助辦理。

具優先登記入學身分的幼兒，4月21日上午9點至23日下午3點攜帶相關證明文件親自到各幼兒園辦理優先入園報名。 有些學校附幼在此之前舉辦招生說明會，當場辦理優先入園報名，請家長務必留意各校訊息。

幼兒園 關係

延伸閱讀

大甲媽遶境彰化擺脫「格鬥賽」惡名 放鞭炮也減少

彰化公立及非營利幼兒園招生 改採線上報名抽籤

教保服務機構招生開跑 提供逾50萬平價就學名額

彰化中階警官人事調動 副分局長、偵查隊長大風吹

相關新聞

彰化公立幼兒園今年起線上報名 杜絕重複報名占名額

彰化縣公立幼兒園過去各自招生，常出現到兩所以上學校報名「占名額」情形，縣政府今年起只有符合優先入學要件的幼兒可現場報名，...

幼兒家長注意！「鮮奶週報」開跑 北市兌換攻略一次看

臺北市政府推動「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策在4月14日正式上路，將惠及全市公私立幼兒園及國小學童，每週可憑幼兒數位卡證或數位學生證於全臺超過1.5萬家合作通路門市兌換1瓶鮮奶或豆漿，今（14）日幼兒園

家長憂混淆學生國家認同 教育部將編教材識讀中國威脅

立法院教育及文化委員會今日邀請教育部長鄭英耀列席報告業務概況並備質詢，立委林宜瑾表示，有國小教師向班上學生說：「我們是中...

生生喝鮮乳今上路 蔣萬安曝小狀況 試營運兌換已逾7成

台北市長蔣萬安推「生生喝鮮乳」政策今天正式上路，台北市長蔣萬安今天被問及前一周試營運狀況，有沒有遇到什麼兌換問題，蔣萬安...

瓊瑤紀念展台北紀州庵開幕 手稿劇照傳遞情感、書迷返台致意

4月20日是已故作家瓊瑤87歲冥誕，春光出版社與瓊瑤孫女陳可嘉公司藝萌友聯合主辦「我的．故事」瓊瑤紀念展，今天在台北紀州...

北市生生喝鮮乳 未納自學幼兒

台北市「生生喝鮮奶」明上路，預計18萬名學童受惠，但議員發現，該政策囊括幼兒園學童，但未上學即未被納入，高達2萬多名幼兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。