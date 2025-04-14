彰化公立幼兒園今年起線上報名 杜絕重複報名占名額

彰化縣公立幼兒園過去各自招生，常出現到兩所以上學校報名「占名額」情形，縣政府今年起只有符合優先入學要件的幼兒可現場報名，一般生一律線上報名，杜絕「有關係就沒關係」的重複報名現象。

縣政府今表示，114學年度公立幼兒園總核定招收1萬905名幼兒、非營利幼兒園招收2964名幼兒，持續配合教育部推動我國少子女化對策計畫，以「擴展平價教保」及「減輕家長負擔」為兩大重點，提供家長平價、優質及近便的教保服務。

彰化縣公立幼兒園今年首度採一般生線上入園招生登記，5月1日上午9點至5月6日中午12點，到彰化縣政府數位便民櫃台網站（https://edesk.chcg.gov.tw/）「114年度彰化縣公立幼兒園及非營利幼兒園一般入園（非優先入園）招生登記」網站線上登記。

一般生的家長如對系統報名有操作問題或不熟悉操作流程，可攜帶相關證件在5月2日上午9點至下午4點、5月5日上午9點至下午4點、5月6日上午9點至11點親自前往幼兒園，由園所人員協助辦理。

具優先登記入學身分的幼兒，4月21日上午9點至23日下午3點攜帶相關證明文件親自到各幼兒園辦理優先入園報名。 有些學校附幼在此之前舉辦招生說明會，當場辦理優先入園報名，請家長務必留意各校訊息。