教保服務機構招生開跑 提供逾50萬平價就學名額
教育部持續增設公立及非營利幼兒園，目前全國可提供逾50萬2至未滿6歲平價就學名額，並持續協助各政府機關及公營事業設置員工子女非營利幼兒園及職場互助教保服務中心。
教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，114學年教保服務機構招生陸續開跑，公立及非營利幼兒園均優先招收低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙幼兒、原住民族幼兒、特殊境遇家庭子女、中度以上身心障礙者子女等6類需要協助的幼兒。
國教署也協助各政府機關及公營事業設置員工子女非營利幼兒園及職場互助教保服務中心，優先招收員工子女、孫子女後，再依序招收上述6類需協助的幼兒、兄弟姊妹已在園（中心）就讀且非當年度畢業生的一般幼兒、其他一般幼兒。
國教署表示，全國目前可提供逾50.9萬名2至6（未滿）歲平價就學名額，支持家長兼顧工作與育兒；為方便家長評估適合的教保服務機構，114學年招生資訊將陸續公告於全國教保資訊網，家長可上網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言