新北教局與加拿大卓越國際學院簽合作備忘錄
新北市教育局長張明文今天和加拿大卓越國際學院（OIA）董事長竺育如簽署雙聯學制合作備忘錄（MOU）並表示，希望鏈結更多跨國跨校資源，拓展高中生學習新視野與世界接軌。
張明文表示，為強化學生英語學習動機，培養國際競爭力與移動力，這次特別導入加拿大安大略省教育局認可的OSSD （ Ontario Secondary School Diploma, 加拿大安大略省高中文憑），學生只要完成修習30個學分即可取得OSSD文憑。
張明文表示，OSSD屬於國際高中課程體系，採用學分制，以線上與實體混合式教學提供彈性學習方式，學生可依個人節奏學習，實現在地國際教育體驗；學習過程強調素養導向評量，符合108課綱自發互動共好精神。
竺育如表示， OIA開設的課程包含社會財經及語言、理工或資工學群等，設有學分抵免制度，台灣的學生最高可申請抵免24個學分，大幅降低修課門檻並縮短修業年限，提升取得學位的彈性與實用性。
她表示，學生有機會在高二就取得OSSD文憑，享有與加拿大在地學生相同的機會，可透過安大略省大學申請中心（OUAC, Ontario Universities' ApplicationCentre）申請多倫多、滑鐵盧等大學，相較一般國際生擁有更高錄取機會與申請優勢。
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