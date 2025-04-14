生生喝鮮乳今上路 蔣萬安曝小狀況 試營運兌換已逾7成

台北市長蔣萬安推「生生喝鮮乳」政策今天正式上路，台北市長蔣萬安今天被問及前一周試營運狀況，有沒有遇到什麼兌換問題，蔣萬安表示，試營運期間兌換率有超過7成，就自主兌換的模式來講，這已經相當不錯，接下來還會加強宣傳。

蔣萬安今天上午出席士林區里長座談，蔣萬安說，今天是生生喝鮮乳正式上路，兌換對象將擴及到公私立幼兒園，這是一個新的挑戰，因幼兒園的孩子比較小，二方面幼兒園的行政人員配置也不同，這部分會持續的，加緊密切關注整個兌換的過程。

蔣說，市府前一周試營運階段，每天都開戰情會議，也盤點遇到各項的困難，不管是在靠卡的系統上面發生零星個案的狀況，另外還有民眾對品項可能會拿錯，還不是那麼熟悉。這些零星個案也都即刻試營運階段馬上處理跟解決，所以在戰情會議都持續密切的跟通路業者保持聯繫。

蔣也提到，同時市府也確定相關第一線人員教育訓練的落實，會對於系統的穩定，還有每一個超商背後的狀況全面的掌握，希望在今天正式上路之後能夠一切順利。