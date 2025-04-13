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瓊瑤紀念展台北紀州庵開幕 手稿劇照傳遞情感、書迷返台致意

中央社／ 台北13日電
「我的．故事」瓊瑤紀念展13日在台北紀州庵文學森林開幕，展覽內容包含作家瓊瑤晚年詩作、手跡、經典影視作品「還珠格格」劇照等。圖／中央社
「我的．故事」瓊瑤紀念展13日在台北紀州庵文學森林開幕，展覽內容包含作家瓊瑤晚年詩作、手跡、經典影視作品「還珠格格」劇照等。圖／中央社

4月20日是已故作家瓊瑤87歲冥誕，春光出版社與瓊瑤孫女陳可嘉公司藝萌友聯合主辦「我的．故事」瓊瑤紀念展，今天在台北紀州庵文學森林開幕，有粉絲遠從美國返台參與。

瓊瑤去年12月初辭世，在文壇與影壇引發震撼，至今仍有無數粉絲思念她。城邦第一事業群總經理黃淑貞在致詞中表示，瓊瑤的作品長年陪伴讀者，這個展覽空間，正是為仍想對瓊瑤說話的粉絲打造的記憶場域，讓大家得以透過瓊瑤的著作、劇照，再次重遇故事與情感。

致力活化瓊瑤作品IP的藝萌友團隊全力參與策展。瓊瑤孫女、插畫家陳可嘉代表祖母接受獻花。

藝萌友執行長陳煒智表示，正因有讀者與粉絲的支持，瓊瑤的作品才能繼續傳承下去。

陳煒智透露，未來將陸續推出一系列全球紀念活動，涵蓋展覽、音樂會、舞台劇及圖文繪本等多元形式，盼延續瓊瑤筆下的愛與感動，細節將於瓊瑤生日當週公開後續資訊。

這次的展區設於紀州庵文學森林古蹟棟，現場展出瓊瑤影視作品劇照、文學著作、創作年表，以及她曾使用的眼鏡與晚年詩文手稿。不少粉絲前往參觀拍照，並在留言牆寫下想對瓊瑤說的話語。

從美國返台參與的書迷Austin告訴中央社記者，他從年輕起便是瓊瑤的忠實讀者，對她的作品如數家珍，本本收藏。Austin表示，知道4月是瓊瑤生日，特地選在此時返台，要前往她的長眠地致意，「能感動讀者的作家就是偉大的，我也尊重她的選擇」。

資深粉絲咪咪分享，因熱愛瓊瑤作品，她經常自製演員海報在網路分享，沒想到被瓊瑤本人注意到後，意外成為製圖與影片小幫手，兩人從此建立密切聯繫，成為朋友。她感性表示：「即使阿姨已不在，她仍在我們記憶與心中，是我們的信念，我會一直想念她。」

「我的．故事」瓊瑤紀念展即日起展至5月11日，免費開放參觀，現場還有瓊瑤女郎經典劇照明信片可索取。主辦單位希望透過靜靜閱讀與觀展，讓觀眾感受文字所承載的情感與時間。

已故作家瓊瑤的孫女、插畫家陳可嘉（圖）13日出席「我的．故事」瓊瑤紀念展開幕活動，代表祖母接受獻花。圖／中央社
已故作家瓊瑤的孫女、插畫家陳可嘉（圖）13日出席「我的．故事」瓊瑤紀念展開幕活動，代表祖母接受獻花。圖／中央社

文學 瓊瑤

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