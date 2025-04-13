教育部補助改造自主學習空間 高中職受惠

12年國民基本教育的課程強調學生作為主動的學習者，教育部國教署透過「高級中等學校充實自主學習空間及設施計畫」的補助增強學生自主學習環境。虎尾高中透過計劃將電腦使用區改造為自主學習討論區用於閱讀推廣，宜蘭高中將舊期刊保存室轉型為教師指導的自主學習場域。

高雄餐旅大學附屬餐旅高中112年度獲得計畫補助，圖書館陳主任表示，學校利用計畫資源將原福利社空間重新規劃為小組討論室，為學生提供更適合專題實作等課程討論環境，新增的互動式聯網電視使學生能更便利於自主學習及研究。圖書館內還設立了獨立的資訊檢索區，方便學生查詢資料、觀看影音資源及參與線上課程等，顯著提升學校的學習硬體設施。經過空間美化和改造，學校積極舉辦美學講座，如瓷盤彩繪、竹編等課程，吸引更多學生參與。

虎尾高中圖書館林主任說，學校將電腦使用區空間改造為自主學習討論區，提升空間使用率，以用於閱讀推廣課程及彈性自主學習相關課程。學校還透過此計畫改造閱覽區為美感空間，使原本使用已久的閱覽區更具有吸引力，成為共學小組的理想場所。

宜蘭高中圖書館鄭主任表示，學校將舊期刊保存室轉型為教師指導的自主學習場域，同時增設多功能區域，供師生進行共學、小型成果發表、講座等活動，課後也可供學生自發性學習使用，進一步提升學生的自主學習素質。