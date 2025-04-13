北市生生喝鮮乳 未納自學幼兒

台北市「生生喝鮮奶」明上路，預計18萬名學童受惠，但議員發現，該政策囊括幼兒園學童，但未上學即未被納入，高達2萬多名幼兒恐怕「漏接」，且有些幼兒來自弱勢家庭。教育局表示，未來依照實際兌換狀況評估成效，再研議是否擴大。

議員王欣儀指出，該政策透過「悠遊卡數位學生證」與「幼兒數位卡證」，在超過一萬家超商、全聯、美廉社等通路免費兌換鮮奶，不過接獲家長陳情，不滿一群學齡前、選擇在家自學的幼兒，因未具備數位卡證，完全被排除在補助對象。

育有兩子的葉姓家長表示，家中就讀公立小學的哥哥就有生生喝鮮乳，但是幼兒園學齡在家自學的弟弟就沒有，政策立意良善，對於小朋友營養健康有好的發展，不過卻忽略一群正值需要營養的小朋友，相當可惜。

王欣儀說，據統計北市約有2萬多名學齡前的自學幼兒，這些孩子未就讀幼兒園的原因，不只是教育選擇，也可能是公幼名額不足、私幼學費過高、家庭無力負擔。反觀國小的自學生，因有學籍、有卡證，就能兌換。

王欣儀認為，未就讀幼兒園幼兒，有可能是最應該被關照的弱勢，卻遭政策遺漏，呼籲市府應該盡速補上政策漏洞，建立能辨識「年齡符合、實際有需求」的發放系統。

教育局回應，北市的生生喝鮮乳為中央的「班班喝鮮奶」政策的延續與擴大，先前中央政策主要針對就讀公立國小學童補助，北市自籌每年1.84億經費，擴大補助範圍，將私立國小學童納入，並向下延伸至公私立幼兒園學童，預計增加4.7萬名學童受惠，未來將依照實際兌領情形、相關經費等，持續參考建議、評估成效。