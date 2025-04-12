新北教育界奧斯卡今頒獎12名優秀教師出列 劉和然：政府支柱

有教育界奧斯卡之稱的SUPER教師獎，今於協辦單位樹林國小舉行第21屆新北SUPER教師獎頒獎典禮。現場揭曉頒發SUPER教師獎及評審團特別獎。新北副市長劉和然表示，教師是當今政府運作的四大支柱，引領學生，指導學生，更希望得獎的SUPER教師除了引領學生外，能發光發熱，發揮影響力。

今年新北市SUPER教師獎得獎名單包括板橋幼兒園陳涵靈、莒光國小陳彥冲、秀朗國小潘怡如、福和國中邱韶瑩、尖山國中吳紀秀、鶯歌工商廖昱誠、辭修高中鄭健盈、宏國德霖科大郭士弘等8人。評審團獎2人有清水國小王雯、興華國小逄茹華、最佳人氣獎2人永和國中李孟玲、福和國中邱韶瑩。

新北市教師會21年來持續辦理SUPER教師獎的目的，在於發掘深耕教學現場的優良教師，並給予實至名歸的鼓勵；藉此拋磚引玉，除了吸引認真熱情、抱持理想的好老師繼續投入教育界深耕外，也期盼能帶動人才培育的良性循環，更希望影響社會對教師角色的重視與肯定。