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新北教育界奧斯卡今頒獎12名優秀教師出列 劉和然：政府支柱

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
有教育界奧斯卡之稱的SUPER教師獎，今於協辦單位樹林國小舉行第21屆新北SUPER教師獎頒獎典禮。記者李定宇／攝影
有教育界奧斯卡之稱的SUPER教師獎，今於協辦單位樹林國小舉行第21屆新北SUPER教師獎頒獎典禮。記者李定宇／攝影

有教育界奧斯卡之稱的SUPER教師獎，今於協辦單位樹林國小舉行第21屆新北SUPER教師獎頒獎典禮。現場揭曉頒發SUPER教師獎及評審團特別獎。新北副市長劉和然表示，教師是當今政府運作的四大支柱，引領學生，指導學生，更希望得獎的SUPER教師除了引領學生外，能發光發熱，發揮影響力。

今年新北市SUPER教師獎得獎名單包括板橋幼兒園陳涵靈、莒光國小陳彥冲、秀朗國小潘怡如、福和國中邱韶瑩、尖山國中吳紀秀、鶯歌工商廖昱誠、辭修高中鄭健盈、宏國德霖科大郭士弘等8人。評審團獎2人有清水國小王雯、興華國小逄茹華、最佳人氣獎2人永和國中李孟玲、福和國中邱韶瑩。

新北市教師會21年來持續辦理SUPER教師獎的目的，在於發掘深耕教學現場的優良教師，並給予實至名歸的鼓勵；藉此拋磚引玉，除了吸引認真熱情、抱持理想的好老師繼續投入教育界深耕外，也期盼能帶動人才培育的良性循環，更希望影響社會對教師角色的重視與肯定。

劉和然表示，SUPER教師獎遴選活動展現教師組織的專業，鼓勵認真、抱持理想的老師，樹立優質教師典範，教師是當今政府運作的四大支柱，引領學生，指導學生，更希望得獎的SUPER教師除了引領學生外，能發光發熱，發揮影響力，讓所有老師們能夠更進一步效法，提升教師的專業，提供教師更友善的工作條件，營造友善校園氛圍，每一位老師都是SUPER教師。

有教育界奧斯卡之稱的SUPER教師獎，今於協辦單位樹林國小舉行第21屆新北SUPER教師獎頒獎典禮。記者李定宇／攝影
有教育界奧斯卡之稱的SUPER教師獎，今於協辦單位樹林國小舉行第21屆新北SUPER教師獎頒獎典禮。記者李定宇／攝影

劉和然 教師

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