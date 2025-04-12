總獎金370萬、外籍人士也可參加 台灣文學獎15日起報名

台灣文壇一年一度的盛事「台灣文學獎」即將於4月15日開始徵件，徵件項目分為「創作獎」及「金典獎」兩大類，共13個獎額，總獎金達新台幣370萬元，是台灣目前官方舉辦總獎金最高的文學獎。今年除本國籍人士，也接受領有永久居留證或工作證的外國籍人士參與。

國立台灣文學館自2005年開始主辦台灣文學獎，至今已邁入第21年。台文館指出，台灣文學獎最重要的精神在於激勵各種原生內容之文學創作，以彰顯台灣多元文化特色、活絡文學出版，並呈現創作者對當代世界趨勢的回應。

此次台灣文學獎的徵件項目分為「創作獎」及「金典獎」兩大類，共13個獎額。其中，為獎勵母語復振與書寫的創作獎，獎項包括「台語文學創作獎」、「客語文學創作獎」及「原住民華語文學創作獎」3項，各取小說獎、散文獎、新詩獎1名；同時鼓勵劇本創作人才，設有「劇本創作獎」1名；「金典獎」則是獎勵類型不限之文學圖書，凡是在去年7月1日至今年6月30日間出版之小說、散文、新詩、非虛構寫作、劇本等書籍，均可參加。

台文館表示，經蒐集上屆評審委員相關建議，並召開諮詢會議後，今年台灣文學獎有一重大變革，為成就台灣文學多元特色，容納更多具有影響力的作家作品，除本國籍人士，也接受領有永久居留證或工作證之外國籍人士參與。

台文館指出，本年度台灣文學獎將於4月15日開始受理報名。創作獎收件日期為4月15日至5月15日；金典獎則分兩階段收件：4月15日至5月15日受理去年7月1日至今年4月30日出版書籍投件；6月1日至7月1日受理今年5月1日至6月30日出版書籍投件，均以郵戳為憑。