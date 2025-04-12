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很多人都搞錯！教育部辭典揭「壓軸」不是最後一個 內行解釋誤用由來

聯合新聞網／ 綜合報導
壓軸並非指一系列表演中的最後一個節目，而是倒數第二個。圖為台中迎接2025跨年晚會。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
壓軸並非指一系列表演中的最後一個節目，而是倒數第二個。圖為台中迎接2025跨年晚會。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

許多中文詞語經常會因為頻繁地誤用，導致大眾無從知曉原意與正確用法。近日有位網友發文分享，原來「壓軸」一詞並非只最後一項節目或事件，而是倒數第二個，該篇貼文吸引33萬人瀏覽，許多人留言驚呼原來自己一直以來都用錯了，「長知識了，一直以來都誤會了」、「第一次聽說」。

原PO於社群平台Threads上PO出一張教育部國語辭典的截圖，說明「壓軸」一詞並非指最後一個，其正確解釋為「戲劇表演的倒數第二個劇目。比喻最精彩、最引人注目的節目或事件」。

教育部國語辭典中詳述「壓軸」一詞的解釋與例句。圖擷自教育部重編國語辭典
教育部國語辭典中詳述「壓軸」一詞的解釋與例句。圖擷自教育部重編國語辭典

有網友以跨年晚會為例解釋詞語，「以跨年來說，最後一個表演是倒數煙火，前一個團體是壓軸」，也有人感嘆，這個詞長久以來都被錯誤使用，「每次解釋到心累，我都說好，你說是就是」、「從國小第一次學到，就覺得這個世界為什麼要一直誤用這個詞」。

也有人指出壓軸兩字的使用與原意更相符，「壓軸壓的是軸，所以壓軸結束之後，壓不住的大軸要登場了」、「壓軸是壓最後的大軸 」。

還有熟悉戲劇表演的人解釋，最引人注目的「壓軸」之所以要排在倒數第二，是因為過去看戲時，整場演出時間長，主辦方擔心觀眾撐不到最後，就將最精采的那一段安排在倒數第二登場，屆時台下觀眾都還在、掌聲熱烈，剛好能讓全場情緒達到最高點，最後再慢慢降落、收尾謝幕。

不過後來隨著觀眾及表演形式的改變，人們學會等待，把期待與興奮壓到最後才釋放，於是壓軸一詞的意思也跟著改變，變成最後一項、最高潮且不能錯過的存在。

至於最後一齣戲該如何代稱？根據教育部重編國語辭典的解釋，同一次演出中，排在最末的一齣戲稱為「大軸（ㄓㄡˋ）子」，也稱「軸子」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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