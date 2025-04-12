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教育部身心障礙生能力評估作業 1089人參與

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部國教署即日起辦理114學年度身心障礙學生適性輔導安置高中集中式特教班能力評估作業，圖為能力評估巡視。圖／教育部提供
教育部國教署即日起辦理114學年度身心障礙學生適性輔導安置高中集中式特教班能力評估作業，圖為能力評估巡視。圖／教育部提供

為維護身心障礙學生就學權益，教育部國教署即日起辦理114學年度身心障礙學生適性輔導，安置高中集中式特教班能力評估作業，同步於全台各地區19個評估場地舉行，報名參加能力評估的身心障礙學生有1116人，實際參與評估1089人。

教育部表示，能力評估內容分為基本學習能力及職業能力，分別以紙筆測驗及實務操作進行評估，評估題目則是委請專家學者及各高中、特教學校特殊教育教師建置5年期題庫。

教育部指出，於每年評估前抽題並召集相關教師代表，再次檢視修正後配發，供各區評估作業使用；評估目的是為瞭解學生性向的優、弱勢能力，以作為學生升學或就業輔導方向參考依據。

教育部說明，該項能力評估結果通知單將於今年4月21日寄發，並提供學生網路查詢服務，全程參與能力評估的學生須於5月1日至9日至各區主辦學校採現場唱名分發，並依安置結果通知單，於6月12日至16日至安置學校報到。更多相關資訊可至「114學年度身心障礙學生適性輔導安置」網站查詢。

教師 教育部

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