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生生喝鮮乳未納入自學幼兒 北市議員籲：不能漏接每個孩子

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市推「生生喝鮮奶-鮮乳周報」，公私立國小及幼兒園學童憑數位學生證及幼兒數位卡證，每週可至六大通路商門市領取1瓶鮮奶或豆漿。圖為幼兒園學生收到幼兒數位卡證實體卡。本報資料照
台北市推「生生喝鮮奶-鮮乳周報」，公私立國小及幼兒園學童憑數位學生證及幼兒數位卡證，每週可至六大通路商門市領取1瓶鮮奶或豆漿。圖為幼兒園學生收到幼兒數位卡證實體卡。本報資料照

北市「生生喝鮮奶」政策將於4月14日正式上路，預計讓全市18萬名學童受惠，不料，北市議員王欣儀發現，該政策囊括幼兒園學生，但選擇在家自學的幼兒卻未被納入，呼籲市府不能漏接每個孩子。教育局表示，未來依照實際兌換狀況、相關經費評估成效。

王欣儀指出，該政策是透過「悠遊卡數位學生證」與「幼兒數位卡證」，在超過一萬家超商、全聯、美廉社等通路免費兌換鮮奶，不過接獲家長陳情，不滿一群學齡前、選擇在家自學的幼兒，因未具備數位卡證，完全被排除在補助對象。

王欣儀說，根據統計北市約有2萬多名學齡前的自學幼兒，這些孩子未就讀幼兒園的原因，不只是教育選擇，也可能是公幼名額不足、私幼學費過高、家庭無力負擔。反觀國小的自學生，因有學籍、有卡證，就能順利兌換。

王欣儀認為，未就讀幼兒園有可能是最應該被關照的弱勢家族卻遭到政策遺漏，呼籲市府應該盡速補上政策漏洞，建立能辨識「年齡符合、實際有需求」的發放系統。

教育局回應，北市的生生喝鮮乳為中央的「班班喝鮮奶」政策的延續與擴大，先前中央政策主要針對就讀公立國小學童補助，而北市自籌每年1.84億經費，擴大補助範圍。

教育局表示，北市將私立國小學童納入，並向下延伸至公私立幼兒園學童，預計增加4.7萬名學童受惠，未來將依照實際兌領情形、相關經費等，持續參考建議、評估成效。

北市 幼兒園 王欣儀

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