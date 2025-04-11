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高雄校園不平靜 性騷擾、不當管教、霸凌事件連環爆

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄市校園不平靜，近來接連爆發高中職教師性騷擾、小學老師不當管教、國中師生肢體衝突，今天再爆出校園霸凌事件，一名就讀外僑學校9歲男童遭同學霸凌2年，家長近日才知道，離譜的是，校方明知卻沒告知家長，令家長氣炸。校方回應，事件持續調查中，並稱霸凌是嚴肅課題，強調會保護每個學生。

一名9歲就讀外僑學校男童，傳出在學校遭3、4名學生霸凌，打巴掌、揍肚子、言語暴力，甚至被歸類成下等人，霸凌時間長達2年之久，不過離譜的是，校方知情卻未通知家長，男童父親心疼兒子笑容背後藏著這麼多委屈，帶兒子到精神科就診，憂鬱指數高到醫師嚇一跳，已準備幫孩子轉學。

校方輔導員今天出面表示，霸凌是嚴重課題，學校相當重視，正在針對家長提出的指控進行調查，是否如家長所說將進一步調查釐清，遇到霸凌事件，小孩本身難以承受，連家長也因此焦慮自責。

人本基金會南部辦公室主任施宜昕表示，家長不須自責為什麼這麼晚才發現，霸凌事件會發生，當然仰賴老師在第一個時間班級經營，學生除了家長外，最常接觸的就是導師，霸凌事件發生，校方處理也相當重要，教育局也已經通報校安，就是要防止校園霸凌。

教育局表示，4月9日接獲家長匿名陳情，指某外僑國小部三年級學生遭受排擠與不當言行對待，已立即督導學校進行校安通報，並依外僑學校其母國制度規範啟動調查處理。

同時對相關學生進行輔導與機會教育。學校目前已展開訪談調查，將持續釐清事實並妥善處理。教育局將持續並督導追蹤本案進度，並要求學校落實輔導與關懷機制，保障學生身心健康與學習權益。

教育局 校園 霸凌

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