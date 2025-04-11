體驗農務換工 新北三芝公所與農會邀大學生插秧

在農業社會中，「農務換工」是常見的農村互助方式，鄰里間彼此支援插秧與收割，共同維繫家庭生計，為延續這份土地上的互助精神，今年三芝區農會與公所舉辦梯田春耕祭插秧好時光活動，邀請大學生來協助插秧體驗「換工」文化。

三芝區農會推廣部主任周正男表示，傳統農忙時，農友會團結起來互相幫忙耕作，今天幫鄰家插秧，明天鄰家來協助種自家的田，這樣的換工文化現今少見，為了幫助老農耕種，也讓學生們體驗早期農業時代的換工文化，特別邀請馬偕醫學院及文化大學學生們進行一場梯田春耕祭活動，幫助農友完成種稻工作。

由農友陳榮貴與媽媽一起維護的水梯田，在這場梯田春耕祭，大學生先學習插秧技巧，而後脫鞋捲起褲管準備下田，在豔陽底下慢慢的將秧苗給種下，感受田土的冰涼與農民務農的辛勞。

三芝區長賴小萍說，與里長一起來到現場共襄盛舉，下田體驗種稻的辛勤，而舉辦這個體驗活動，希望大學生可以延續務農換工的文化之餘，也體驗稻米的粒粒皆辛苦，珍惜每一個得來不易的食材，不要浪費糧食。