快訊

川普關稅超乎想像！美金融業3大咖同聲示警 他說美經濟恐已衰退

全球最富裕城市榜單出爐 紐約雄踞榜首！台北進步1名排行曝光

幸運兒是誰？大樂透頭獎1.53億一人獨得 獎落這縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

體驗農務換工 新北三芝公所與農會邀大學生插秧

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
大學生來體驗傳統的換工文化，延續傳統並了解農民的辛勞。 圖／紅樹林有線電視提供
大學生來體驗傳統的換工文化，延續傳統並了解農民的辛勞。 圖／紅樹林有線電視提供

在農業社會中，「農務換工」是常見的農村互助方式，鄰里間彼此支援插秧與收割，共同維繫家庭生計，為延續這份土地上的互助精神，今年三芝區農會與公所舉辦梯田春耕祭插秧好時光活動，邀請大學生來協助插秧體驗「換工」文化。

三芝區農會推廣部主任周正男表示，傳統農忙時，農友會團結起來互相幫忙耕作，今天幫鄰家插秧，明天鄰家來協助種自家的田，這樣的換工文化現今少見，為了幫助老農耕種，也讓學生們體驗早期農業時代的換工文化，特別邀請馬偕醫學院及文化大學學生們進行一場梯田春耕祭活動，幫助農友完成種稻工作。

由農友陳榮貴與媽媽一起維護的水梯田，在這場梯田春耕祭，大學生先學習插秧技巧，而後脫鞋捲起褲管準備下田，在豔陽底下慢慢的將秧苗給種下，感受田土的冰涼與農民務農的辛勞。

三芝區長賴小萍說，與里長一起來到現場共襄盛舉，下田體驗種稻的辛勤，而舉辦這個體驗活動，希望大學生可以延續務農換工的文化之餘，也體驗稻米的粒粒皆辛苦，珍惜每一個得來不易的食材，不要浪費糧食。

大學生 農會 醫學院

延伸閱讀

新北五股環保藝術公園特色跨河景觀橋 8月底完工

新北淡水私有停車場鋪面龜裂引安全疑慮 民代籲市府督促業者改善

拚孵新北大巨蛋 侯友宜明赴日考察東京巨蛋

新北三芝風災後加強防汛 議員建議增水位監測點

相關新聞

體驗農務換工 新北三芝公所與農會邀大學生插秧

在農業社會中，「農務換工」是常見的農村互助方式，鄰里間彼此支援插秧與收割，共同維繫家庭生計，為延續這份土地上的互助精神，今年三芝區農會與公所舉辦梯田春耕祭插秧好時光活動，邀請大學生來協助插秧體驗「換工」文化。

高雄校園不平靜 性騷擾、不當管教、霸凌事件連環爆

高雄市校園不平靜，近來接連爆發高中職教師性騷擾、小學老師不當管教、國中師生肢體衝突，今天再爆出校園霸凌事件，一名就讀外僑...

嘉南大學陸軍飛訓部簽策略聯盟 協助培育國軍專業人才

嘉南藥理大學今天宣布與陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部締結策略聯盟，校長張翊峰昨天在台南歸仁飛訓部與指揮官張侯天汶代表雙...

學生校內設罷免連署攤惹議 政大：不能為單一政黨宣傳

國立政治大學有學生於圖書館前空間（狗洞）提供立委罷免連署書，但於社群平台上引起兩派人馬激烈交鋒，近日又傳狗洞連署攤位遭到...

114高中特招專業群科甄選將開跑 預計錄取7954人

114學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學，共有91所學校、362個科（班、組）辦理，共計9830名考生報名，預計...

台大生參與罷免傅崐萁遭譏「綠蟾蜍」 學生團體抗議政治羞辱

國立台灣大學一名黃姓學生日前於校園臉書平台上發文，表示願協助蒐集花蓮第二階段罷免立委傅崐萁連署書，卻遭他校教授與其他學生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。