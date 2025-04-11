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嘉南大學陸軍飛訓部簽策略聯盟 協助培育國軍專業人才
嘉南藥理大學今天宣布與陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部締結策略聯盟，校長張翊峰昨天在台南歸仁飛訓部與指揮官張侯天汶代表雙方簽署簽署合作意向書，宣示雙方將在多項領域緊密合作。
張翊峰表示，此次策略聯盟建立象徵雙方在教育與軍事專業培育領域將長期穩定合作，聚焦在營區教學據點設立、推廣教育證照班與學分班等項目。整合嘉藥學術資源，轉化為實務應用能量，落實嘉大致力培養多元人才的辦學理念。
張翊峰指出，校方長期致力實務導向教育，積極推動大學社會責任（USR）計畫，致力知識與實務並重教育，與飛訓部策略結盟，將共同整合資源、提升教學效能，共同為國軍培育具備專業能力與實務經驗的中堅幹部，為國家社會貢獻更多優秀人才。
張侯天汶表示，嘉南大學在全人健康、環境永續與專業技術等領域擁有堅實教學基礎與豐富經驗，對國軍人員本職學能與職涯發展具有高度助益，合作不僅將提升官士兵專業智識與人文素養，更有助於強化部隊整體戰力，期盼雙方未來更為持續深化合作，開創共榮創新教育典範。
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