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學生校內設罷免連署攤惹議 政大：不能為單一政黨宣傳

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大有學生於圖書館前空間（狗洞）提供立委罷免連署書，但於社群平台上引起兩派人馬激烈交鋒。圖／聯合報系資料照片
政大有學生於圖書館前空間（狗洞）提供立委罷免連署書，但於社群平台上引起兩派人馬激烈交鋒。圖／聯合報系資料照片

國立政治大學有學生於圖書館前空間（狗洞）提供立委罷免連署書，但於社群平台上引起兩派人馬激烈交鋒，近日又傳狗洞連署攤位遭到撤除。對此，校方表示，所有活動皆應提出申請，又依法教育應本中立原則，學校不得為特定政治團體宣傳，同學不能為單一政黨宣傳或反宣傳活動。

近日各大專校院多有學生設立大罷免連署站，但均引起正反兩派交鋒，部分學生認為罷免連署屬於政治活動，且「政治」不得進入校園；支持者則反駁，政治大學創校背景即政治意味濃厚，且學生在校內應有言論自由。

政大有學生於社群上預告，此時正值期中考，若學生要到中正圖書館讀書，可以順便來一樓狗洞簽罷免連署，並祝學生期中歐趴（all pass），罷免也成功，但日前該攤位已遭撤除。

對此，政大回應，近日有學生於中正圖書館一樓空間發起與公共事務相關的連署活動，學校尊重學生於合法範圍內參與公共事務的權利。惟圖書館為學習重地，所有活動申請皆應事先提出，並說明性質、時間、影響程度及維持秩序措施，以兼顧其他使用者權益。

此外，政大也說明，依教育基本法第6條規定，教育應本中立原則。學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，同學不能為單一政黨宣傳或反宣傳活動。

圖書館 政大 罷免

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