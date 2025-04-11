快訊

追討百萬欠款「身中25刀幾斷頸」陳屍車內 警逮24歲工人速破殺人案

4月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽破5百元優惠縮水 5G還有399方案

西門子西班牙執行長一家5口遊紐約！搭直升機墜機亡 全家最後身影曝

114高中特招專業群科甄選將開跑 預計錄取7954人

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
114學年度高中特招專業群科甄選入學共有91所學校辦理，預計錄取7954人。本報資料照片
114學年度高中特招專業群科甄選入學共有91所學校辦理，預計錄取7954人。本報資料照片

114學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學，共有91所學校、362個科（班、組）辦理，共計9830名考生報名，預計錄取7954名。術科測驗將於將於4月12日明天起陸續開跑，教育部提醒考生留意測驗內容範例及試場規則等資訊。

教育部說，特色招生專業群科甄選入學是以術科測驗為主的選才機制，測驗內容包含刀工測驗、飛機基本構造辨識、立體造型描繪、創意手縫實作、基本電路設計與接線、電腦程式撰寫及基礎農業辨識等，取代過去的學科考試，提供具有技術性向潛能的學生升讀技術型高中。

教育部表示，今年預計錄取7954名學生。去年、113學年度約有1.2萬人報名，但受到少子化等影響，今年報名人數跌破1萬人，共9830人報考。

今年術科測驗台北市訂於4月13日舉行，其餘縣市則於4月12日開跑，各招生學校術科測驗內容範例及試場規則等相關資訊，可至特色招生專業群科甄選入學宣導網（ https://shs.k12ea.gov.tw/site/special ）下載簡章查閱；各招生學校詳細術科測驗相關事宜，洽各招生辦理學校。

下載 教育部

延伸閱讀

獨／教育部已婚獲獎科長強行環抱摸女下屬 輕判6月得易科罰金

大罷免連署進入校園 翁曉玲質疑違法：教育部管不管？

中國教育部籲高校畢業生參軍 網驚：就業形勢如此危急

營養午餐炸物多、菜色單一 立委籲供餐會議納學生聲音

相關新聞

創校56年高英工商驚傳全面停招！ 校方：正考慮轉型

高雄高英工商今天驚傳全面停招，根據高雄區高級中等學校入學委員會一紙公文內容透露，高英工商114 學年度將全面停招，此事校...

114高中特招專業群科甄選將開跑 預計錄取7954人

114學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學，共有91所學校、362個科（班、組）辦理，共計9830名考生報名，預計...

台大生參與罷免傅崐萁遭譏「綠蟾蜍」 學生團體抗議政治羞辱

國立台灣大學一名黃姓學生日前於校園臉書平台上發文，表示願協助蒐集花蓮第二階段罷免立委傅崐萁連署書，卻遭他校教授與其他學生...

畢業36年創作路上常相遇 藝術家張秉正、陳世強今首辦雙個展

藝術家張秉正、陳世強受中興大學藝術中心邀請，今天舉辦「境遇」雙個展。他們是國立師大美術系的同班同學，雖然在創作路上是平行...

每天睡前練習 金門黃宏濬、王珉瑄堅持彈奏奪全國第一

今年全國學生音樂比賽個人賽於高雄舉行，金門派出8位學生參加，創下歷來最佳成績，其中金城國中黃宏濬與王珉瑄的表現最為亮眼，...

跟國際名校搶學生 中研院推「菁英博士生快速入學」

國際政經環境劇烈變動，美國名校如哥倫比亞大學和賓州大學甚至遭川普政府削減大筆經費，讓原已規劃出國留學的學子舉棋不定。中研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。