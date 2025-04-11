114高中特招專業群科甄選將開跑 預計錄取7954人

114學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學，共有91所學校、362個科（班、組）辦理，共計9830名考生報名，預計錄取7954名。術科測驗將於將於4月12日明天起陸續開跑，教育部提醒考生留意測驗內容範例及試場規則等資訊。

教育部說，特色招生專業群科甄選入學是以術科測驗為主的選才機制，測驗內容包含刀工測驗、飛機基本構造辨識、立體造型描繪、創意手縫實作、基本電路設計與接線、電腦程式撰寫及基礎農業辨識等，取代過去的學科考試，提供具有技術性向潛能的學生升讀技術型高中。

教育部表示，今年預計錄取7954名學生。去年、113學年度約有1.2萬人報名，但受到少子化等影響，今年報名人數跌破1萬人，共9830人報考。

今年術科測驗台北市訂於4月13日舉行，其餘縣市則於4月12日開跑，各招生學校術科測驗內容範例及試場規則等相關資訊，可至特色招生專業群科甄選入學宣導網（ https://shs.k12ea.gov.tw/site/special ）下載簡章查閱；各招生學校詳細術科測驗相關事宜，洽各招生辦理學校。