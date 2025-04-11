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台大生參與罷免傅崐萁遭譏「綠蟾蜍」 學生團體抗議政治羞辱

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣青年民主協會協同立委召開記者會，呼籲學校保護學生言論自由，學生行使公民權不應受恐嚇。記者許維寧／攝影
台灣青年民主協會協同立委召開記者會，呼籲學校保護學生言論自由，學生行使公民權不應受恐嚇。記者許維寧／攝影

國立台灣大學一名黃姓學生日前於校園臉書平台上發文，表示願協助蒐集花蓮第二階段罷免立委傅崐萁連署書，卻遭他校教授與其他學生的人身攻擊。黃生今協同台灣青年民主協會、立委召開記者會，高呼：「學生聲音不容忽視，尊重自主發起，杜絕羞辱打壓」，呼籲學校保護學生言論自由，學生行使公民權不應受恐嚇。

黃姓學生表示，近日所屬系所的系辦公室收到數通抗議電話，對其參與罷免運動表達不滿，日前在臉書社群的貼文更收到如「綠蟾蜍」等人身攻擊；一名成大教授更不斷挑釁，甚至要求公開個人資料，對此，將會繼續向教育部與成大申訴。

黃生指出，自身非民進黨工職，也無收受政黨利益，參與連署純粹是認為傅崐萁不適任，「他掌握花蓮讓我感到悲傷。」因此希望把連署書帶回花蓮，未料卻受抹黑攻擊，今天站出來是希望讓學生追求言論自由的聲音能被外界聽見。

青民協理事長楊姿穎則表示，「政治不進入校園」該句話不能被斷章取義，甚至成為打壓學生言論自由的藉口。該句話過去是對於威權時代、政黨滲透學術、學生出版物需經審查、校園設有黨部的反省，因此才希望政治退出校園，還給師生思想自由的空間。

楊姿穎說，學生是自發性收取連署書、行使公民基本權利，正表達對公共議題的立場和關注，呼籲相關單位嚴正看待，並保障學生的言論自由，學生行使公民權不應該被恐嚇，更拒絕用任何史觀壓迫發言。

台灣青年法律人協會律師劉家杭則表示，該名教授恐涉及公然侮辱罪，也是對民主的蔑視，呼籲教授應該向黃生道歉，並正面看待學生發起的活動。

民進黨籍立委范雲說，學生參與公民運動遭受羞辱不只出現在黃生身上，日前政大學生在圖書館前擺攤也被勸離，學生在臉書社團貼出經歷，也被留言洗版，但學生自主發聲不應被壓制，不只罷免國民黨立委，甚至學生想罷免我們民進黨立委，在校園內也應該獲得討論空間。

民進黨籍立委張雅琳也說，教育基本法第六條是指學校應保持中立，但師生表達立場時，學校不應用任何行政力量干涉。學生有權利表達自身看法，三黨不分朝野都應該支持，捍衛學生發聲。

校園 罷免 言論自由

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