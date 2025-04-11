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創校56年高英工商驚傳全面停招！ 校方：正考慮轉型

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
創校56年高雄高英工商，驚傳114學年度全面停招。照／翻攝自高英工商臉書官網
創校56年高雄高英工商，驚傳114學年度全面停招。照／翻攝自高英工商臉書官網

高雄高英工商今天驚傳全面停招，根據高雄區高級中等學校入學委員會一紙公文內容透露，高英工商114 學年度將全面停招，此事校方未正面回覆，僅表示「正考慮轉型」。

據相關公文表示，高雄市私立高英高級工商職業學校於114學年度全面停招，此事是依據教育部114年3月27日台教授國字第1140025770A號函辦。

入學委員會在函中說明，高雄區第2次志願模擬選填因仍有部分考生選填高英工商及其進修部，因此需由高英工商協助變更就學區申請，比序項目資料收件，個人序位查詢及志願選填及免試入學收件等事項。

高英工商今午在校內將舉辦國中技藝教育學生技藝競賽頒獎典禮，學校上午預演，接獲記者查證，未正面答覆，僅表示「學校正考慮轉型」。

創校56年的高英工商位於高雄市大寮區，1969年4月準予籌設建校，第一屆招生共設有機工、電工、電子、化驗及商業科等五科。1998 配合政府教政策試辦綜合高中。2013年曾通過教育部「優質高職」認證，亦曾獲教育部校務評鑑榮獲第一等佳績。

教育部 高英工商

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