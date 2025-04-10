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畢業36年創作路上常相遇 藝術家張秉正、陳世強今首辦雙個展

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市文化局副局長曾能汀（左）、中興大學校友會監事陳美利（右）今都出席藝術家張秉正（右二）、陳世強（左二）的雙個展。記者黃寅／攝影
台中市文化局副局長曾能汀（左）、中興大學校友會監事陳美利（右）今都出席藝術家張秉正（右二）、陳世強（左二）的雙個展。記者黃寅／攝影

藝術家張秉正、陳世強受中興大學藝術中心邀請，今天舉辦「境遇」雙個展。他們是國立師大美術系的同班同學，雖然在創作路上是平行線，但畢業後仍有交會點，並在36年後的今天共同辦展，有多位中部藝術界、教育界人士今前往參加開幕典禮，並祝畫展成功。

包括文化局副局長曾能汀、中興大學副校長張照勤、彰化師範大學美術學系主任邱文正、藝術家洪易、中興大學校友會監事陳美利、台中美國學校董事劉曉萍等人今都出席。興大藝術中心還安排呼應展出的歌唱，以及作家康原也在開幕前表演了一段吟唱。張秉正就讀明道高中美工科時的指導老師賴仁家也特別到場，給他鼓勵。

張秉正擅長的是水墨、陳世強是油畫，兩人大學畢業後各自取得台南藝術學院造形藝術碩士、美國紐約大學藝術碩士，並分別在新竹關西高中、彰化師範大學教學，作品都曾獲國立台灣美術館典藏。

張秉正說，這次他兩人分別拿出40幅以上作品辦展，他有高中至今的作品，陳世強甚至是國中到現在。而且，兩人都曾歷經台灣解嚴至今的轉變，從他們的作品中，可以看到歷經時代變化的軌跡，他們也把兩人的作品在展場中刻意擺設，讓觀賞者從不同的呈現中產生對照。

陳世強說，他和張秉正的創作路線和生活方式完全是各走各的，可說是「同班不同學」，但以往幾次重要的「時間點」就會碰在一起，90年代台灣大環境有很多改變，經常「不期而遇」而張秉正是他創作上一面很好的鏡子，從他的創作中，可以不斷的提醒自己可以堅持的路線和養分。

兩人的邀請卡上這樣寫著，陳世強從早期的表現主義到後來的類普普風格，畫中帶有某種流動性和速度感。張秉正則從渾重皺法的文人畫風與寓言式的表現體裁，擦染出對外在世界的內在感受，勾繪出如心身翻攪的慾望山水。

張秉正說，他倆共同為畫展取名「境遇」兩字，境代表的環境和時間的變遷，遇則是隨機和不可預知的狀態。歡迎大家從作品中去細細觀察和體會，展期至下個月16日。

藝術家張秉正（左）就讀明道高中美工科時的指導老師賴仁家（中）特別到場鼓勵，右同為明道美工科校友、設計師顏宏文。記者黃寅／攝影
藝術家張秉正（左）就讀明道高中美工科時的指導老師賴仁家（中）特別到場鼓勵，右同為明道美工科校友、設計師顏宏文。記者黃寅／攝影
藝術家張秉正的水墨作品。記者黃寅／攝影
藝術家張秉正的水墨作品。記者黃寅／攝影
藝術家張秉正（左四）今受中興大學藝術中心邀請辦展，好友聚集為他祝賀。記者黃寅／攝影
藝術家張秉正（左四）今受中興大學藝術中心邀請辦展，好友聚集為他祝賀。記者黃寅／攝影
藝術家陳世強（左）、張秉正受中興大學藝術中心邀請，今天舉辦「境遇」雙個展。記者黃寅／攝影
藝術家陳世強（左）、張秉正受中興大學藝術中心邀請，今天舉辦「境遇」雙個展。記者黃寅／攝影
藝術家張秉正、陳世強受中興大學藝術中心邀請，今天舉辦「境遇」雙個展。記者黃寅／攝影
藝術家張秉正、陳世強受中興大學藝術中心邀請，今天舉辦「境遇」雙個展。記者黃寅／攝影
藝術家陳世強的油畫作品。記者黃寅／攝影
藝術家陳世強的油畫作品。記者黃寅／攝影

中興大學 彰化 美國

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