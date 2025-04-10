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每天睡前練習 金門黃宏濬、王珉瑄堅持彈奏奪全國第一

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
全國學生音樂比賽個人賽，金城國中學生王珉瑄（右）勇奪古箏項目的全國第一。圖／金城國中提供
全國學生音樂比賽個人賽，金城國中學生王珉瑄（右）勇奪古箏項目的全國第一。圖／金城國中提供

今年全國學生音樂比賽個人賽於高雄舉行，金門派出8位學生參加，創下歷來最佳成績，其中金城國中黃宏濬與王珉瑄的表現最為亮眼，分別在單簧管與古箏項目中勇奪全國第一，其餘6人榮獲優等，「每天堅持練習」，是他們奪冠的秘訣。

「我一直告訴自己，要保持平常心。」金城國中黃宏濬剛獲得全國學生音樂比賽單簧管國中B組「全國特優第一名」，他笑著說，其實在賽前音樂會上因為太緊張，吹奏時沒發揮好，讓他更加警覺「穩住心情」的重要，比賽當天，他深吸一口氣，把練習多時的曲目完整演繹，也順利奪得全國第一的殊榮。

黃宏濬說，他從小學二年級開始學習單簧管，至今已達8年之久，音樂已成為生活的一部分，「每天睡前，我都會練一會兒，不練會覺得哪裡怪怪的。」除了單簧管，他也學鋼琴，認為樂理的理解有助於詮釋音樂。他說，這次能得獎，要感謝爸爸媽媽長期支持音樂學習，還有張國威老師的指導。他也提到姊姊今年在全國賽拿下薩克斯風全國特優第三名，姊弟倆常一起練習、互相鼓勵，是彼此音樂路上最大的後盾。

另一位奪得古箏國中A組「全國特優第一名」的王珉瑄，也是在國小二年級開始學習古箏，她說，一開始是看到表哥彈古箏，覺得好酷，想試試看，沒想到一彈就是好幾年。她說，古箏對手指的要求高，基本功不能少，每天至少練一小時，不能偷懶，不然很快就會感覺手指不靈了。

談到比賽當天的表現，王珉瑄提到「我覺得那天狀態很好，旋律的掌握跟音色都很順。」她強調，自己很重視曲子的詮釋細節，即使是無伴奏，也希望能讓聽眾「聽到畫面感」。她也感謝老師王敦玲的細心指導，也謝謝父母每次比賽都陪在身邊，有他們在，我就比較不怕。

其餘6位學生分別在柳葉琴、揚琴、直笛、阮咸、低音號、琵琶等項目中奪得優等佳績，也展現金門學生在傳統與西洋音樂領域的多元發展。

金城國中校長謝志偉表示，學生能在全國舞台發光，是長期努力的成果，也是家長與師長共同支持的結晶；他說，離島資源有限，但孩子們一樣能做到最好；他也感謝縣政府與家長會的經費支援，讓學生能無後顧之憂的追夢。

今年全國學生音樂比賽個人賽，金城國中學生黃宏濬勇奪單簧管項目的全國第一。圖／金城國中提供
今年全國學生音樂比賽個人賽，金城國中學生黃宏濬勇奪單簧管項目的全國第一。圖／金城國中提供
今年全國學生音樂比賽個人賽，金城國中黃宏濬（右）與王珉瑄（左）勇奪單簧管與古箏項目的全國第一，校長謝志偉特別嘉勉鼓勵他們。圖／金城國中提供
今年全國學生音樂比賽個人賽，金城國中黃宏濬（右）與王珉瑄（左）勇奪單簧管與古箏項目的全國第一，校長謝志偉特別嘉勉鼓勵他們。圖／金城國中提供

謝志偉 金門 音樂會

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