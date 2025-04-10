聽新聞
0:00 / 0:00
跟國際名校搶學生 中研院推「菁英博士生快速入學」
國際政經環境劇烈變動，美國名校如哥倫比亞大學和賓州大學甚至遭川普政府削減大筆經費，讓原已規劃出國留學的學子舉棋不定。中研院院長廖俊智今天赴立院業務報告時指出，中研院近期推出「菁英博士生快速入學試行計畫」，讓具有本國籍且在去年底到今年初申請過國外大學博士班的學生提出申請，獲選者在入學前2年，每月有4萬元獎助學金，第三年起提升到每月5萬元；已獲得國外頂尖大學博士班錄取資格者每月可再領6千元，鼓勵學子回流中研院。
中研院表示說明，此一計畫8日起開放申請，25日截止。申請資格為本國籍、在113年底至114年初曾申請過國外大學博士班，且研究領域與中研院博士學程相符，即可提出申請。經中研院審查通過後，獲選學生將擇一進入中研院全英文的「國際研究生學程（TIGP）」所涵蓋的13個數理與生命科學領域博士學位學程就讀，並可迅速入學。
此一計畫入學前2年，中研院每月提供4萬元獎助學金，通過資格考並成為博士候選人後，從第三年起提升到每月5萬元。若是已獲得國外頂尖大學博士班錄取資格，且能提供相關證明資料，經審查後還有機會獲得「新秀獎學金」，每月可再額外領取6千元補助。
日前教育部宣布，禁止我國大學與大陸10所大學交流。廖俊智被問到是否跟進，廖俊智表示，會遵循政府規定，若政府有相關規範就會配合執行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言