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跟國際名校搶學生 中研院推「菁英博士生快速入學」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院院長廖俊智今天赴立院業務報告時指出，中研院近期推出「菁英博士生快速入學試行計畫」，讓具有本國籍且在去年底到今年初申請過國外大學博士班的學生提出申請。記者陳正興／攝影
中研院院長廖俊智今天赴立院業務報告時指出，中研院近期推出「菁英博士生快速入學試行計畫」，讓具有本國籍且在去年底到今年初申請過國外大學博士班的學生提出申請。記者陳正興／攝影

國際政經環境劇烈變動，美國名校如哥倫比亞大學和賓州大學甚至遭川普政府削減大筆經費，讓原已規劃出國留學的學子舉棋不定。中研院院長廖俊智今天赴立院業務報告時指出，中研院近期推出「菁英博士生快速入學試行計畫」，讓具有本國籍且在去年底到今年初申請過國外大學博士班的學生提出申請，獲選者在入學前2年，每月有4萬元獎助學金，第三年起提升到每月5萬元；已獲得國外頂尖大學博士班錄取資格者每月可再領6千元，鼓勵學子回流中研院。

中研院表示說明，此一計畫8日起開放申請，25日截止。申請資格為本國籍、在113年底至114年初曾申請過國外大學博士班，且研究領域與中研院博士學程相符，即可提出申請。經中研院審查通過後，獲選學生將擇一進入中研院全英文的「國際研究生學程（TIGP）」所涵蓋的13個數理與生命科學領域博士學位學程就讀，並可迅速入學。

此一計畫入學前2年，中研院每月提供4萬元獎助學金，通過資格考並成為博士候選人後，從第三年起提升到每月5萬元。若是已獲得國外頂尖大學博士班錄取資格，且能提供相關證明資料，經審查後還有機會獲得「新秀獎學金」，每月可再額外領取6千元補助。

日前教育部宣布，禁止我國大學與大陸10所大學交流。廖俊智被問到是否跟進，廖俊智表示，會遵循政府規定，若政府有相關規範就會配合執行。

中研院 廖俊智 教育部 美國

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