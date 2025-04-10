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工會法修法公聽會 全教總籲明訂教師工會會務假
立法院社福及衛環委員會於今天舉行「工會法修法及廠場工會設立權益制度」公聽會，全教總出席表示，工會法修正開放教師組工會迄今已逾10年，尚未能全面檢視其缺失，教師至今仍被禁止組織企業工會，導致工會幹部缺少法定的會務假保障，部分縣市政府便能藉干涉會務假以打壓工會活動。
全教總表示，教師雖可組工會，但被禁止組織企業工會，現行工會法對企業工會保障較其他類型工會更為完整，限制教師組織企業工會，等於缺少法定的會務假保障，對教師工會組織存續及運作影響甚鉅。目前會務假僅能透過團體協約、一般集體協商程序等方式，各自與縣市政府主管教育機關、學校協商。全教總曾與教育部進行協商取得共識，但會務假非以法律明訂的現況，使得部分縣市政府得以透過不核給或干涉教師工會會務假，達打壓工會活動之實。
全教總表示，非企業工會的教師工會致力以產業工會、職業工會、聯合會形式積極維護教師勞動權益，且就實務上而言，產業工會、職業工會之會員規模遠超過一般企業工會，會務需求更甚於企業工會，卻無明確法規範保障教師工會之會務假，顯有失公平。
因此，為落實勞動基本權所賦予教師之權利，並使各產業受雇者及各類型工會得以公平健全發展工會組織，全教總強烈呼籲應藉此修法時機，明訂教師工會的會務假相關條文，賦予法源依據及彈性運用空間。
另一方面，全教縱認為應全面檢討「團體協約法」、「勞資爭議處理法」中對教師工會的種種不當限制，提出修正版本。全教總認為這些明顯不利於教師工會發展的條文，是勞動部不應繼續怠惰的重大事項，勞動部應該主動積極推動勞動三法修法，不應該再繼續耗掉下一個10年。
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