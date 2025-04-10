量子力學誕生100年 科教館多樣科普活動周末登場

2025年適逢現代量子力學誕生100周年，聯合國教科文組織（UNESCO）特別將今年訂為「國際量子科學與技術年」（International Year of Quantum Science and Technology, IYQ），希望透過全球性科普活動，讓大眾認識量子世界的奧秘與其對未來科技的深遠影響。台灣也首度舉辦大型量子主題科普活動「量子百周年紀念－2025世界量子日科普市集」，4月12日至13日一連兩天在國立台灣科學教育館登場。

活動由科教館攜手台灣物理學會與物理研究推動中心共同策畫，內容涵蓋20個互動攤位、3場主題講座、2場《遊戲開始－物理篇》影展與座談會、1場量子實驗演示以及「量子井字棋全國決賽」等豐富內容，結合教育、娛樂與互動體驗，讓大小朋友以輕鬆有趣的方式接觸這門科學。

市集活動設置近20個與量子科技相關的互動攤位，主題從量子計算、量子通訊到生活中看不見卻實實在在應用的量子技術。每個攤位以淺顯易懂的方式設計互動關卡與實作體驗，解答「什麼是量子？」這個聽起來高深莫測的問題。民眾只要集滿6個攤位章及1場講座章，就可兌換「量子井字棋材料包」一份，並參加現場抽獎，集章卡每日限量500張，送完為止。

主題講座則邀請多位重量級專家輪番上陣，開幕首場由國家科學及技術委員會（國科會）主導的「量子國家隊」代表——人氣科普團隊「QuBear量子熊」帶來講題「疾風怒濤的英雄繪卷：量子力學100年」。講座將帶領觀眾從量子理論的誕生談起，一路走過百年發展軌跡，深入淺出介紹量子科技如何從艱澀理論走入日常生活，並預測未來量子時代的可能應用與突破。

此外，入圍第113屆金鐘獎戲劇創新節目的《遊戲開始－物理篇》也將於活動期間舉辦特映場與座談會，邀請物理學者與觀眾共同探討劇中「量子糾纏」、「時間與認知交錯」、「科技如何改變未來」等核心概念，打造一場結合戲劇與科學的思辨饗宴。

活動第二日壓軸登場的「量子井字棋全國決賽」也備受矚目。這項比賽自全國各區開賽選拔，最終12名選手將齊聚科教館爭奪首屆全國總冠軍。現場更開放民眾體驗所謂「量子井字棋」的魅力：一個結合經典「OOXX」遊戲與量子特性（如疊加與糾纏）的創新玩法，讓參與者透過遊戲方式感受量子現象的不可預測與奇妙之處。

世界量子日（World Quantum Day）訂於每年4月14日，其日期源自普朗克常數 h ≈ 4.14×10⁻¹⁵ eV·s，是量子力學中的核心數值之一。這個由全球量子學者發起的國際科普日，目的是讓社會大眾了解量子科技如何改變世界，激發年輕世代對基礎科學的興趣與好奇心。

科教館指出，本次科普市集是台灣首次以國際量子年為主題舉辦的大型活動。更多活動詳情可至國立台灣科學教育館官網（ https://www.ntsec.gov.tw/ ）查詢。