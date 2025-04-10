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台灣拿不到諾貝爾獎丟臉？ 中研院長：客觀條件確實困難

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院長廖俊智（前）上午前往立法院教育委員會備詢。記者陳正興／攝影
中研院長廖俊智（前）上午前往立法院教育委員會備詢。記者陳正興／攝影

國科會主委吳誠文日前在大專校院校長會議上，批評台灣學界未有諾貝爾獎得主「真是丟臉」。中研院院長廖俊智今赴立院進行業務報告，立委萬美玲問廖俊智對於「台灣拿不到諾貝爾獎」的看法，廖俊智表示，客觀條件確實困難，最重要是全民要善待研究人員、不要受政治干預、鼓勵他們有企圖心。

萬美玲表示，中研院是可以催生台灣本土諾貝爾獎得主的地方，但為什麼台灣遲遲拿不到。廖俊智表示，諾貝爾獎其實是表彰對全人類有重大研究，「我們不能捨本逐末、必須先追求研究對全世界人類造成重大貢獻」，但有很多對人類重大貢獻的研究，無法拿到諾貝爾獎。

萬美玲再問廖俊智，台灣的學術環境與研究等等相關條件，足不足夠催生台灣本土諾貝爾獎得主？廖俊智說，「現在的客觀條件確實比較困難」。萬美玲再追問欠缺的部份，廖俊智表示，一是以很好的條件吸引很好的人才，包括薪水和機會。而最重要的是全民要善待研究人員，不要讓他們受政治干預太多、希望他們能專心研究、保護他們有企圖心往前。

廖俊智 萬美玲 諾貝爾獎

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