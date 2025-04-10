北市圖電子書借閱量 十大人氣書單揭曉

十本不能錯過的電子書

「113年台灣閱讀風貌發布會」於3月27日舉行，教育部終身教育司梁學政司長表示，從統計數據來看各項圖書館服務成果皆較前一年度成長，其中隨著數位經濟的發展，加上教育部與縣市的資源投入，圖書館在電子書的借閱翻倍成長（較前一年成長99.8%），顯示電子書閱讀已是未來的趨勢。

根據台北市立圖書館（後簡稱北市圖）發表「2024台北閱讀力觀察報告」指出，2024年電子書借閱排行榜由英國心理諮商經典《蛤蟆先生去看心理師》奪下冠軍，排行前十名的電子書中，以宗教心靈及財經商管主題最多，各計有3本。《網路溫度計DailyView》今天透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，統計整理出十大熱門借閱電子書，除了《三體》、《原子習慣》擁有超高網路討論度以外，你有猜到還有這些書上榜嗎？

No.10《持續買進》

《持續買進：資料科學家的投資終極解答，存錢及致富的實證方法》作者尼克以資料科學視角剖析長期投資策略，結合實證方法解答如何持續買進股票、有效存錢及累積財富。作者運用大量數據解析市場趨勢、風險管理和資產配置，提供一套系統化、科學化的投資模型，助讀者建立正確投資心態，實現財富增值。該書獲得《原子習慣》、《致富心態》作者一致推薦，他們表示，「本書是理論與實踐的完美結合」、「優秀的資料科學家很多，優秀的說故事者也不少，但少有人能像尼克這樣，既了解資料，又能引據資料說出令人信服的故事。這是一本必讀佳作」。

＃北市圖2024年電子書借閱排行榜第四名

No.9《蛤蟆先生去看心理師》

《蛤蟆先生去看心理師》以簡顯易懂、輕鬆幽默的筆法，講述蛤蟆先生在面對內心恐懼、陰影和創傷時，如何在心理師的指導下，學會接納不完美的自己，正視自身不足，並逐步走向心靈治癒的故事。

書中出現不少令人豁然開朗的金句，希望讀者們看完也能從中獲得力量。

1.沒有人能讓你不快樂，是你選擇了讓自己不快樂。

2.你不必為自己的情緒感到羞恥，因為情緒是人類的一部分。

3.我們都有時候會感到難過，但是我們也有能力去克服這些難過。

4.真正的勇氣不是沒有恐懼，而是在恐懼面前仍然堅持前行。

＃北市圖2024年電子書借閱排行榜第一名

No.8《不便利的便利店》

《不便利的便利店》是一部由韓國作家金浩然所寫的熱門文學小說，同系列共兩集，故事描述一群圍繞著一家便利店生活的人。該書獲得旅行家謝哲青以及導演盧建彰推薦，盧建彰建議，不要在出門前看本書，你會遲到。我就是這樣。

該書聲量高點出現在2024年4月，Lulu黃路梓茵發文表示，在搭機時間讀完《不便利的便利店2》，她表示，只花一個晚上的時間就讀完第一集，後來覺得該書實在是太有趣，於是又買了第二集來看，「它是一個非常精彩的長篇故事」，並分享書中佳句，「人生就是關係，關係的本身就是溝通。我發現只要能跟身旁的人交心，幸福其實離我們不遠」。

＃北市圖2024年電子書借閱排行榜第九名

No.7《底層邏輯》

中國著名商業顧問劉潤2022年推出《底層邏輯：看清這個世界的底牌》，帶讀者思考是非對錯、思考問題等議題的底層邏輯，在千變萬化的世界中，認清所有真相，並給予許多金句啟發：

1.兩個人發生爭執的時候，一定是因為他們之間有更多的相同之處，而不是不同之處。完全不同的兩個人是吵不起來的。事物間的共同點，就是底層邏輯。只有不同之中的相同之處、變化背後不變的東西，才是底層邏輯。只有底層邏輯，才是有生命力的。只有底層邏輯，在我們面臨環境變化時，才能被應用到新的變化中，從而產生適應新環境的方法論。

2.「底層邏輯」並不局限於商業世界。希望你在看到千變萬化的世界後，依然能心態平靜、不焦慮，能夠通過「底層邏輯+環境變數」不斷創造新的方法論，看清世界的底牌，始終如魚得水。

此外，劉潤也在2023年推出續作《底層邏輯2：帶你升級思考，挖掘數字裡蘊含的商業寶藏》，以數字為核心，洞悉商業世界的本質。

＃北市圖2024年電子書借閱排行榜第三名

No.6《窮查理的普通常識》

2023年波克夏副董事長、傳奇投資哲學家查理．蒙格辭世，享年99歲。他是股神巴菲特最佳戰友，兩人自1959年認識，超過半世紀的時間一起在商業獲取成功。《窮查理的普通常識：巴菲特50年智慧合夥人查理．蒙格的人生哲學》將查理精彩演講、箴言、思想匯集一冊，股神巴菲特曾表示，「查理是波克夏的建築師，我只是負責帶領施工，日復一日完成他畫的藍圖」。書中11篇講稿展現了投資哲學家的思維、決策模型，為跨領域學習、大量閱讀所累積的驚人智慧。查理擷取各領域不同的傑出思想和方法，形成能洞察問題本質的多元思維模型，有助於讀者提升思維廣度、投資能力以及決策水準。網友表示，「我看了三遍」、「真的是好書」。

＃北市圖2024年電子書借閱排行榜第八名

No.5《致富心態》

《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的 20 堂理財課》有許多短篇理財故事，探討人們思考金錢的方式，並傳授致富的技巧，你會學到巴菲特成為億萬富翁的真正理由、那些擁有潛在龐大獲利但不值得冒險的事以及財富自由的本質等。該書獲得《原子習慣》作者詹姆斯以及科克蘭資本董事長楊應超推薦，楊應超表示，這本書可以讓你對金錢的看法有新的角度及啟發，很推薦讀者多次閱讀。他建議大家養成對錢正確的態度，要不然有再多的錢也是沒有意義的。「相信我，只要你的態度對了，錢就自然可以很容易賺進來」。

＃北市圖2024年電子書借閱排行榜第六名

No.4《我可能錯了》

來自瑞典的暢銷心靈書《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》述說一名經濟學家比約恩在即將成為跨國企業財務長之際，選擇拋下一切到泰國森林展開17年的出家生活。該書獲得主持人曾寶儀以及身心靈導師賴佩霞好評推薦。當你需要安慰和勇氣時，比約恩富含智慧的金句會讓你跳脫固著的焦慮，找到內心的平靜：

1.當你感覺到衝突開始悄悄醞釀、你和一個人的關係演變到快破裂的時候，只要用任何你喜歡的語言，真誠與篤定地對自己重複這句箴言三次，你的擔憂就會雲消霧散──我可能錯了。我可能錯了。我可能錯了。

2.覺得別人很討厭，是人之常情。如果你想讓一個人好相處，行為舉止也不會讓你太反彈，其實只有一個小秘訣：學會喜歡他們本來的樣子。

3.焦慮是我見識過的最嚴格與最好的精神導師。

＃北市圖2024年電子書借閱排行榜第五名

No.3《被討厭的勇氣》

日本百萬暢銷作家岸見一郎在《被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導》闡述心理創傷、人際關係對個人的影響，他認為真正的自由來自於不再追求他人的認同，鼓勵讀者跳脫外界評價的束縛，尋求自我肯定，從而獲得內心的平靜與自由。該書獲得作家蔡康永、卡內基訓練大中華地區負責人黑幼龍以及多位心理師推薦。

岸見一郎後續還推出相關續作《被討厭的勇氣 二部曲完結篇：人生幸福的行動指南》、《為愛徬徨的勇氣：阿德勒的幸福方法論》，要大家勇敢去愛，認為這也是讓自己變幸福的勇氣，並帶領讀者剖析最特別的人際關係「愛情」。

＃北市圖2024年電子書借閱排行榜第七名

No.2《原子習慣》

《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》是一部來自美國的心理學著作，內容向讀者展示如何通過細微執行，從而練成長久的習慣。2018年出版後長期佔據各大網站暢銷書，並被翻譯成50種不同的語言發行。

書中不乏金句、傳達的理念如下：

1.如果你不改變導致你過去行為的根本信念，那麼很難改變你的習慣。你有了新的目標和新的計劃，但你並沒有改變你自己。

2.對成功的最大威脅不是失敗而是無聊，我們對習慣感到厭倦，因為它們不再讓我們感到愉悅，結果變得意料之中。隨著我們的習慣變得平凡，我們開始偏離正軌去尋求新奇。

3.習慣就像自我提升的複利，每一次微小的改善最終都能累積成巨大的改變。

＃北市圖2024年電子書借閱排行榜第二名

No.1《三體》

YouTube／Netflix Taiwan

《三體》是中國作家劉慈欣於2006年在《科幻世界》雜誌上連載的一部長篇科幻小說，2008年出版單行本，續作為《三體II：黑暗森林》和《三體III：死神永生》，海內外獲獎無數，深受大批民眾喜愛，美國前總統歐巴馬、臉書創辦人祖克柏都是書迷。2024年3月《三體》改編成Netflix英文版電視劇上映，大批中國網友「翻牆」追劇，有些人不滿主角女科學家葉文潔經歷的文革鬥爭太過寫實，紛紛留言，「辱華」；但也有人認為，「看了小說跟Netflix的三體，前五分鐘明明就只是忠實描述了小說的情節而已，卻要被說成辱華」。

＃北市圖2024年電子書借閱排行榜第十名

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年4月1日至2025年4月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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