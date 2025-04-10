區桂芝接受陸媒採訪 教部次長：言論自由

國民黨立委翁曉玲（右圖）昨在立法院司法法制委員會質詢表示，一般老師、大學教授能否接受陸媒採訪？教育部次長張廖萬堅（左圖）說，沒有違法，但要看內容。翁追問，所以賴清德總統不能被批評嗎？張廖回，「當然可以。」圖／取自立法院直播 立法院司法及法制委員會昨邀相關官員報告「國家介入特定政治言論的法律邊界」，國民黨立委翁曉玲質詢時，關心北一女中教師區桂芝接受大陸官媒「央視」採訪，遭行政單位介入調查。教育部次長張廖萬堅說，沒有違法，那是個人的言論自由，但作為老師，另外有專業倫理必須遵守，有無遵守教育基本法等。

翁曉玲追問，「所以賴清德總統不能被批評？」張廖萬堅回應，「當然可以啊，我剛才講說可以。」張廖萬堅強調，台灣言論自由是被保障的，但是言論內容被批評，也必須保障可以批評的人，這是言論自由。

此外，國民黨籍司委會召委吳宗憲質詢，有人在網路上發布「我要顛覆賴政府」，有無成立內亂罪？法務部長鄭銘謙說，「這是單純的一個主張而已」。吳宗憲說，那就是沒有成立內亂罪，很多言論不被主流民意所接受，但違不違法是另一個層次，言論自由的界線在哪裡很重要。