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「改編自真人真事」特展 從文學中聽見反抗聲音

中央社／ 台北9日電

如何閱讀及看待台灣文學中的「真人真事」，國立台灣文學館策畫「改編自真人真事」特展，透過珍貴文本及作家手稿，帶領民眾從文學中聽見反抗聲音，今起於台北台灣文學基地展出。

開幕典禮包括台文館長陳瑩芳、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁、台大台文所教授蘇碩斌、國立清華大學台文所長王鈺婷等人出席。

陳瑩芳致詞時表示，文學不只療癒人心，也是發聲工具，更可能促成社會改革與進步，例如李昂「殺夫」創作成了十年後真實殺夫事件的寓言，而該事件促成「家庭暴力防治法」的建立，林奕含「房思琪的初戀樂園」則促成「補教法」實名制，及後續的「刑法」通姦除罪化。

陳瑩芳表示，儘管台文基地空間有限，台文館仍致力於透過展覽，將研究、典藏成果與大眾分享，這次展出首度公開展示邱妙津的求職履歷，傳達作家了解及參與台灣社會的心意，讓她深受感動。陳瑩芳邀請各界以「我們書寫，我們發聲」為目標共同努力，以文學為社會發聲。

褚明仁致詞表示，國家影視聽中心先前完成改編自邱妙津同名短篇小說的短片「鬼的狂歡」的數位化，現正進行修復，許多台灣新電影也皆是取材自台灣文學，期待未來有更多文字與影像互動的深入合作。

作家劉芷妤分享，在書寫「女神自助餐」過程中才發現原來早就在生活中發現許多不對勁，「不說出來，不表示沒感受到、沒被壓迫到。」「女神自助餐」其實是一本反省之書，找出自己不自覺「厭女」的同時，也引發社會大眾的省思。

「改編自真人真事：當代性別事件的噤聲與反抗」特展，於台灣文學基地展覽廳展出，展至10月12日止。

台灣文學 自助餐 陳瑩

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