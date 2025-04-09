區桂芝上陸媒批賴清德政府 張廖萬堅：言論自由但老師須遵守專業倫理

立法院司法法制委員會今排定「言論自由不在？界線誰說了算！國家介入特定政治言論之法律邊界」專題報告。國民黨立委翁曉玲質詢表示，一般老師、大學教授能否接受陸媒採訪？教育部次長張廖萬堅說，沒有違法，但要看內容。翁追問，所以賴清德總統不能被批評嗎？張廖回，「當然可以。」

北一女中教師區桂芝接受大陸官媒「央視」採訪，批評賴清德的言論在台引發譁然。教育部要求台北市教育局介入調查，北一女中也發出聲明禁止教職員接受大陸官媒採訪。

針對區桂芝事件，翁曉玲問，請問老師或一般大學教授能不能接受陸媒採訪，是否違法？張廖萬堅表示，沒有違法，要看情況，看言論內容。

翁曉玲質疑，上陸媒節目批評賴清德政府、賴17條，這樣的言論就不行？張廖萬堅回應，那是個人的言論自由，但作為老師，另外有專業倫理必須遵守，有無遵守教育基本法等。

翁曉玲追問，區桂芝有違反職守嗎，沒有本於良知嗎？張廖萬堅表示，北一女本身對區桂芝接受中共官媒訪問也認不合宜。

翁曉玲表示，她不是問北一女，北一女本身作為有明顯違法，她問的是教育部立場。張廖萬堅說，是否有違反師道，見仁見智，台灣言論自由是被保障的，但是言論內容被批評，也必須保障可以批評的人，這是言論自由。

翁曉玲質疑，教育部何必叫台北市教育局處理區桂芝的事情？張廖萬堅表示，台灣是言論自由的地方，收到13封檢舉信，認為區桂芝這樣違反教育中立，所以請地方政府了解有沒有，沒有法律禁止老師接受陸媒採訪，要看言論內容是否傷及台灣人。

翁曉玲再問，接受陸媒採訪，批評賴17條，是否受到言論自由保障？張廖萬堅說，「是啊，受啊，但是言行，作為老師，適不適合講這樣的內容，見仁見智。」

翁曉玲直言，法律、政治學者等對賴17條很有意見。張廖萬堅表示，是啊，言論自由受保證，但言論內容引起台灣社會不同反應，正因為台灣是言論自由的國家，所以有不同的反應，有支持也有反對，教育是本於中立。

翁曉玲直接打斷張廖萬堅，表示教育中立不就是課堂上講有人支持賴17條，有人不支持賴17條，在課堂上維持中立，但在課堂後，在其他媒體投書批評賴17條是言論自由嗎？張廖說，這是言論自由，區桂芝也有心胸接受各界批評，講高度爭議政治性言論一定會引起台灣社會不同反應，在中共官媒批評台灣元首的國安政策。

翁曉玲問，「所以賴清德不能被批評？」張廖萬堅回應，「當然可以啊，我剛才講說可以。」