教部推數位學習平台單一帳號 開放民間申請介接
線上學習蔚為風潮，教育部推動「教育體系身分認證服務」，讓師生使用單一帳號，就能快速登入多個學習平台，近期更邀請公部門和民間團體，申請介接認證服務，讓資源更加整合。
數位學習平台眾多，師生難以記住所有的帳號和密碼，也會擔心個資外洩和網路安全性。教育部推動「教育體系身分認證服務」，大幅降低師生記憶個別平台帳密的負擔。
教育部今天發布新聞稿指出，包括因材網、CoolEnglish、教育媒體影音、教育大市集等官方學習資源，以及PaGamO、均一教育平臺、學習吧等民間平台，都可用單一帳號登入。
出版社的教科書資源、雲端教學工具也逐步整合，師生藉由電腦、平板或手機等不同裝置，都能輕鬆登入。為拓展服務應用範圍，教育部持續邀請公部門或民間團體，申請介接這項服務，期盼透過公私協力機制，共同打造更開放、易整合的數位學習生態環境。
教育部次長葉丙成日前公開表示，會讓實驗教育機構學生也能使用教育雲端帳號，和體制內學生享受一樣的線上資源。
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