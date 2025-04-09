94歲國寶陳錫煌當導師 布袋戲大師工作坊4/13起開課
兩度獲人間國寶認證、紀錄片「紅盒子」傳主陳錫煌，年過94歲仍心繫傳統布袋戲教學，連續舉辦16年的「掌藝薪傳－大師工作坊」將於13日開課，即起開放報名。
陳錫煌從事布袋戲推廣及教學超過一甲子，近年還學當YouTber上網開課，更與教學單位合作教機器人演布袋戲，與時俱進，陳錫煌接受中央社記者訪問表示，布袋戲是非常好的傳統，一定不能讓它消失。
陳錫煌表示，時代在進步，手機、網路等高科技使人分心，布袋戲觀賞人口愈來愈少，還好台北偶戲館年年舉行大師工作坊，沒想到也持續開課十多年，讓他可以將這項傳統技藝傳授下去。
陳錫煌說，布袋戲在台灣沒有專門學校，不如就由他來推動，他的信念就是「傳藝未完成，誓言老不休」，就讓他來當「老不休」，繼續把傳承布袋戲這條路走下去。
根據台北偶戲館公布訊息，114年「掌藝薪傳－大師工作坊」將於台北偶戲館開設，由陳錫煌擔任導師，藝師及藝生擔任助教，每週日上課，地點在台北偶戲館；課程包括前場操偶班、後場音樂班、工藝製作班、雕刻藝術班，結業成果發表將在台北霞海城隍廟廟埕舉行。
陳錫煌「掌藝薪傳－大師工作坊」即起開放報名，報名洽台北偶戲館。
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