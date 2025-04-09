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新北攜手台師大推自主學習AI 學生自揭用來寫小說
新北市教育局今與國立台灣師大學習科學跨國頂尖研究中心，推出自主學習AI平台愛思（AISI）。新北教育局長張明文說，AISI支援從國小到高中各學齡不同科目，教師也能應用平台設計課堂教材。福和國中學生陳湘穎說，她常用於小說寫作，透過愛思查閱詞彙量、增加寫作靈感，也會運用在數學及英文學習上。
張明文說，AISI自主學習平台支援從國小到高中各學齡不同科目，師生只要登入系統就可使用，老師在平台設計自主學習課堂教材。這次先在福和國中試辦，並邀請新北國中促進自主學習行動工作圈及高中自然領域學科中心的多所學校師生加入，以學校為單位的全面性推展。
台灣師大副校長宋曜廷說，AISI自主學習平台率先於新北市校園推動，全台各縣市提供智慧教育的實踐典範；福和國中校長陳君武則指出，AISI開發初期，台灣師大研究人員就進入學校現場，與教師討論，讓AISI不只是一個科技平台，更是每位師生專屬的學習與教學夥伴。
福和國中英語科老師張美鳳說，實際操作使用AISI後，備課、教學效率大幅提升，讓學生學習變得更加主動與深入。數學科李進福老師分享，AISI系統的一大特點是不直接給學生答案，透過引導式問題幫助逐步釐清數學概念、建構完整的解題邏輯。
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