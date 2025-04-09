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對賺錢沒幫助…為何珠算、書法才藝班屹立不搖？家長解答最大優點

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友困惑，為何有不少家長會讓小孩報名書法、珠算才藝班。書法示意圖。圖／Ingimage
一位網友困惑，為何有不少家長會讓小孩報名書法、珠算才藝班。書法示意圖。圖／Ingimage

為了培養子女的專長及興趣，不少家長會替孩子報名才藝班，增進藝文、體育等方面的技能。有網友困惑，台灣社會凡事都以該職業能否賺錢為重，而珠算、書法這兩種才藝對此並沒有任何幫助，為何依舊存在呢？對此，有家長解答，才藝班的重點其實是讓小孩「有事做」、「培養無形的心智財富」。

原PO在PTT上發文表示，雖然自己很喜歡珠算及書法兩項才藝，未來若有小孩也會鼓勵他們去學，但他不解，台灣社會明明將職業類別、能否賺錢看得很重，為何對職涯沒有任何用處的珠算及書法，還能繼續生存呢？

原PO困惑，若僅有錢人的小孩會去報名的話，便可能因為人數過少而開不成班，但相關的才藝班卻有不少，對此他感到十分驚訝，「難道有不少小孩去上」？

對此，有網友點出學習珠算、書法的優點，「都是培養耐心，無形的心智財富」、「陶冶心靈也很重要」、「珠算練專注，書法練美感」、「書法練修養，不敢說能治好各種3C焦慮症，但起碼雙手跟眼睛會很忙」、「書法可以寫到老，當休閒也超有用」。

也有家長指出，才藝班的重點並非是讓小孩學習專長，「重點是給小孩找事做」、「養過小孩就知道，能『安靜』就是好才藝」

小孩 才藝 書法 父母

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