宜蘭5.8地震...羅東鎮幼兒園反應超快 頭套戴好戴滿 家長讚爆

今天9時53分在宜蘭縣蘇澳鎮發生芮氏規模5.8，深度72.4公里的4級地震，羅東鎮立幼兒園馬上啟動應變機制，指引幼兒進行原地避難及疏散，很多小朋友直接拿起黃色防震頭套，戴在頭上保護，全園師生不忙不亂，井然有序防震。畫面傳出後，連家長都大讚反應「超迅速」。

「老師，有地震」、「好搖喔，我害怕」，羅東鎮立幼兒園表示，地震發生當下，老師安撫幼兒並指引避難，躲在堅硬桌底下，園內工作人員也立刻巡視建物結構安全及逃生通道暢通無阻，隨後由老師帶領幼兒依序前往戶外避難，有戴防震頭套的小朋友也全部把黃頭套戴上，保護頭部，或蹲或趴在地面，等到搖晃停止，事後也向家長回報平安。

宜花經常地震，鎮立幼兒園平常就對小朋友進行防災教育及演練，不定期在各個作息時段播放地震警示音效，熟記地震避難3原則：「趴下、掩護、穩住」，讓小朋友在地震來臨時具備自救意識與保護能力，冷靜做出正確反應。