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宜蘭5.8地震...羅東鎮幼兒園反應超快 頭套戴好戴滿 家長讚爆

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東鎮立幼兒園的幼兒平常訓練有素，地震發生時，馬上知道要躲在堅硬的桌底下。圖／羅東鎮立幼兒園提供
羅東鎮立幼兒園的幼兒平常訓練有素，地震發生時，馬上知道要躲在堅硬的桌底下。圖／羅東鎮立幼兒園提供

今天9時53分在宜蘭縣蘇澳鎮發生芮氏規模5.8，深度72.4公里的4級地震，羅東鎮立幼兒園馬上啟動應變機制，指引幼兒進行原地避難及疏散，很多小朋友直接拿起黃色防震頭套，戴在頭上保護，全園師生不忙不亂，井然有序防震。畫面傳出後，連家長都大讚反應「超迅速」。

「老師，有地震」、「好搖喔，我害怕」，羅東鎮立幼兒園表示，地震發生當下，老師安撫幼兒並指引避難，躲在堅硬桌底下，園內工作人員也立刻巡視建物結構安全及逃生通道暢通無阻，隨後由老師帶領幼兒依序前往戶外避難，有戴防震頭套的小朋友也全部把黃頭套戴上，保護頭部，或蹲或趴在地面，等到搖晃停止，事後也向家長回報平安。

宜花經常地震，鎮立幼兒園平常就對小朋友進行防災教育及演練，不定期在各個作息時段播放地震警示音效，熟記地震避難3原則：「趴下、掩護、穩住」，讓小朋友在地震來臨時具備自救意識與保護能力，冷靜做出正確反應。

鎮長吳秋齡表示，近期地震頻繁，緬甸日前也才發生大地震，身處於多條地震帶上的台灣，頻頻地震雖是家常便飯，但不管規模大小，都應審慎應對，建議平時就應做好固定家具、準備避難包、儲存備用糧食飲水等，切勿慌張，避免搭乘電梯及手扶梯。

地震發生當下，羅東鎮立幼兒園師生到空曠處避難，還有小朋友把黃色防震頭套戴好，過程井然有序，家長讚爆。圖／羅東鎮立幼兒園提供
地震發生當下，羅東鎮立幼兒園師生到空曠處避難，還有小朋友把黃色防震頭套戴好，過程井然有序，家長讚爆。圖／羅東鎮立幼兒園提供

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