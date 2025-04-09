被關教室外30分2歲童哭到抽搐 新竹某幼兒園遭控冷暴力

新竹某幼兒園遭控，竟讓年僅2歲幼幼班的幼童獨留走廊長達半小時，即使哭坐在地抽搐、近20人次經過卻無人理會。家長怒批園方冷暴力，更質疑早有關小孩在外陋習、管理制度失靈。園方也致歉，強調已開會檢討，全力杜絕這類事件再次發生。

幼童家長表示，去年11月25日接回孩子時，孩子說自己沒上課，因為「被關在教室外」。老師帶他去上廁所後，竟不顧他腳步緩慢，丟下他逕自走回教室，孩子小跑步到教室門口時，教室門已關上，他只能獨坐地上等待，卻遲遲無人開門。

幼童家長指出，孩子就這樣坐在門口大哭，從監視器畫面看到，他在外頭哭了整整30分鐘，一度哭坐在地抽搐，也因此沒有吃到點心。中間有將近20人次經過，包括老師、掃地阿姨、廚房工作人員，卻沒人理他，彷彿小孩被關已習以為常。

幼童家長說，原本愛上課、活潑的孩子，事後嚴重拒學，不僅害怕進入校園，也變得極度膽小、怕黑。事發後他向園方反映，對方竟還辯稱「不是你小孩，是別人被關」，直到要求調閱監視器畫面，才承認她的孩子被獨留走廊。更離譜的是，園方人員甚至表示「平常也常有小孩被關在外面」。

目前幼童已轉學，但心理創傷仍未痊癒，幼童家長已考慮讓孩子接受心理輔導，也正著手蒐集資料，並不排除提起民、刑事訴訟。家長強調：「我們不是為了賠償，是要讓更多人看見園方的冷漠與失職，不該被容忍」。

「非常希望能當面向孩子的爸媽道歉」，園方說明，事發時是老師帶孩子如廁返教室，因教室內另有孩童受傷需要處理，還有孩子需更換尿布，關門也是防止幼童跑出教室，老師忙中疏忽。

園方說，孩子並非全程嚎啕大哭，過程中也有自己玩鞋子，教職員們來來去去沒注意到，事發後已立即召開檢討會，強化教師敏感度與通報機制，未來若見幼童獨自在外，務必立刻通知該班老師，杜絕類似情況再發生。至於沒吃點心，因幼幼班點心時間比較早，當時孩子已經吃完，並未有沒吃點心的狀況。

新竹縣教育局表示，教保員確有情節輕微之違反教保服務人員條例情事，除要求該教保員須接受教育局開設之幼兒輔導管教相關課程外，亦督促該園應加強園內教保服務人員對園內幼生行為通報意識及人員管理，並應提報執行成果報告。

接獲家長陳情的竹北市民代表游雅婷指出，孩子獨自被關在外，且有很明顯的情緒反應，卻無人引領進教室，事後竟只讓教師接受6小時教育，這對多數的家長是不能接受的，目前家長已經將孩子轉出，但孩子還有懼學狀況。

游雅婷提醒，參訪幼稚園時，需確認室內外監視器是否良好，有沒有聲音，雲端資料保存時間，同時每天關心孩子在學校上課狀況。