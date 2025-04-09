高雄某國小教師爆不當管教 小一童至今走不出創傷

高雄市鳳山區某國小傳出教師不當管教事件，一名家長在臉書「小一聯盟」爆料，就讀小一的孩子被老師摔書包、搧巴掌、抓頭髮、言語暴力，還威脅不准回家告訴父母，事後火速幫孩子轉學，並投訴到教育部，但種種不當管教造成孩子心理障礙，至今仍在心理輔導；高雄市議員李雅靜已介入關心此事，並強調絕不能容忍任何形式的霸凌或體罰。

這名家長昨天傍晚在臉書社群發文表示，「小一孩子被老師摔書包，搧巴掌！抓頭髮！關座位！言語暴力！種種不當管教造成我的孩子心理障礙」，並提到「孩子說，老師體罰後會威脅不准回家告訴父母」文末附上5個哭哭貼圖。

不僅如此，該名家長也說到「我的氣憤會逐漸平息，但我的孩子也不能毫無痕跡的犧牲！」提醒鳳山區家長多注意孩子上學的情緒狀態，遠離恐怖教師。

貼文曝光後，不少家長驚嚇頻頻詢問哪間學校？更多網友氣憤表示「太過分了，這怎麼為人師表」、「這是犯法應該直接免職這位教師」，也有人覺得太扯了，痛罵「垃圾老師」。

有網友建議轉班，該名爆料家長補充說，事件發生在3月5日，3月10日已辦理轉學，並投訴到教育部，前天也向教育局投訴，但孩子仍有心理創傷，正接受新學校協助心理輔導。

不過有人逆風留言「雖然老師很有問題，但也要了解小孩做了什麼事」不料引爆網友怒火「不管小孩做了什麼，都不是老師可以這樣對小孩的藉口」、「一個成年人管控不了情緒和行為，卻要檢討一個6歲小孩？」

還有家長以過來人經驗說「打小孩真的是錯誤的行為，這位老師明顯不適任，不當管教，建議直接提告並且啟動老師對學生霸凌案」。市議員李雅靜稍晚在該則貼文留言「會主動介入了解與處理此案，確保未來不再發生類似情事」。

李雅靜表示，初步了解，家長3月5日發現學童有異樣，且有抗拒上學、恐懼等情形，經深入瞭解後，學童才說出在校遭受老師不當管教，還要求學童回家不能告訴家長，並且在學童被打完後，要跟老師說「謝謝」。

該名老師雖坦承打人，但家長因沒有驗傷及相關照片，所以無法提告，只能尋求教育部申訴，為避免其他學童受害，才在臉書社團揭發此事。

李雅靜說，目前學童身心狀況最重要，為避免此事造成學童成長過程陰影，將協助家長安排心理輔導諮商，讓學童在身心健康的狀況下成長學習。