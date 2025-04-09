校園會客室／校長媽咪高珠鈴 看見孩子需求

屏東縣鹽埔鄉新圍國小校長高珠鈴，是學生們口中「校長媽咪」，親和力高的她，在從事教職前曾是工廠國外採購、企業內部稽核，她在公婆期待下踏入教育界，從學童身上感受教育意義，「老師隨時隨地會帶給孩子影響」。

六十一歲的高珠鈴，大學念會計，婚後嫁到屏東，一邊工作一邊準備教師甄試，花約五年考上，正式踏入教育界。

「教育可以進入人的內心，帶給孩子們不一樣改變。」高珠鈴說，教育現場看到孩子們行為問題、課業落後，回推會發現孩子們需要幫助，孩子原生家庭不同，來自不同教育環境，得從中去理解孩子的需要，提出解決方案。孩子身上看到教導內容如何被詮釋，這樣過程很有趣，也很有成就感。

從事教育工作逾廿六年，除了教學，高珠鈴行政歷練豐富，曾借調縣府教育處，擔任過輔導主任，期間她持續深造，取得屏東大學教育行政博士，二○一四年考上校長，新圍國小是她出任校長第三所國小。

高珠鈴說，曾有退休校長分享「教育行業教書是很簡單事情，但要做有意義事情」，要關注弱勢、孩子的正義，因此她也投入性平教育工作推動。

高珠鈴說，大環境改變，以前校長權責很大，可以決定很多事情。現在談很多權利、家長參與度等，彼此需要磨合，仍要堅定初衷。

高珠鈴說，學校是團隊，不是要創造出校長英雄角色，她勉勵新進老師要真的喜歡孩子，不要把老師當作是一個朝九晚五工作。