聽新聞
0:00 / 0:00

代理師按年資敘薪 私校盼調學費

聯合報／ 記者李芯／台北報導

今年八月起，@@@代理教師@@@將可按年資敘薪，但這也讓私立國中小、高中職財務壓力大增。私中盟發起人、復旦高中校長陳建佑表示，盼政府在推動敘薪制度的同時，也能正視私校未來將增加的財務壓力，提升學費審議的彈性。

代理教師敘薪規定一國多制引發爭議。教育部為此公布「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」部分條文草案，明訂具合格教師資格代理教師，可比照專任教師提敘薪級，讓執教年資可累計敘薪，今年八月上路。

以辦學穩定的私校為例，教師薪資加上課後輔導費、各項津貼、導師費、升學獎金等，年薪可能破百萬。陳建佑直言，即使像復旦這樣辦學穩定的私校，還是會對代理教師年資敘薪感受到財務壓力。

陳建佑說，以沒有接受固定政府補助、學費為主收入的學校來說，未來每位代理教師的月薪可能增加數千元、甚至上萬元。站在學校立場，固然樂見教師待遇調整，但仍希望政府能藉此正視私校學費長期過低的問題，提升私校學費審議的彈性，或是在過渡期給予補助方案。

對此，教育部表示，根據教師待遇條例第九條第五項規定，私立學校教師採計職前年資，各校得視財務狀況及需求，於規定範圍內定之。另為保障學生受教品質，紓緩私校辦學壓力，教育部近年已五度調升私立學校學費數額上限，各次調升採增加免學費補助方式，不會增加家長額外負擔。

代理教師 壓力 教師 教育部 科系 財務

延伸閱讀

教育部反毒、反霸凌影音徵件 30秒也有機會抱5萬獎金

防漁電共生廢止 漁業署推養殖協會參與規劃新制

代理教師聘任辦法草案出爐 明訂合格代理師敘薪比照專任

疑違法收保證金...東山高中稱雙方合意 教育局令改善「最重停辦」

相關新聞

校園會客室／校長媽咪高珠鈴 看見孩子需求

屏東縣鹽埔鄉新圍國小校長高珠鈴，是學生們口中「校長媽咪」，親和力高的她，在從事教職前曾是工廠國外採購、企業內部稽核，她在...

高雄某國小教師爆不當管教 小一童至今走不出創傷

高雄市鳳山區某國小傳出教師不當管教事件，一名家長在臉書「小一聯盟」爆料，就讀小一的孩子被老師摔書包、搧巴掌、抓頭髮、言語...

代理師按年資敘薪 私校盼調學費

今年八月起，代理教師將可按年資敘薪，但這也讓私立國中小、高中職財務壓力大增。私中盟發起人、復旦高中校長陳建佑表示，盼政府...

高中師涉性騷遭爆未通報 高市教育局：已排定性平會調查

高雄市某公立高中職某教師爆出性騷擾，受害學生向校方投訴，學校卻未依法通報性平事件，逼得學生向民間團體求助，該團體向教育局...

教育部反毒、反霸凌影音徵件 30秒也有機會抱5萬獎金

教育部舉辦第7屆「我的未來我作主」校園反毒反霸凌影音創作競賽，即日起開始徵件，鼓勵學生以「反毒」及「反霸凌」為題材，發揮...

妥瑞氏症國中生入學98天輕生 「甩鍋校長」朱毋我休職2年確定

台北市立民權國中一名妥瑞氏症學生遭校方恐嚇羞辱長達3周，8年前輕生，監察院彈劾時任校長朱毋我，懲戒法院第一審判休職，期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。