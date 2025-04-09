代理師按年資敘薪 私校盼調學費

今年八月起，@@@代理教師@@@將可按年資敘薪，但這也讓私立國中小、高中職財務壓力大增。私中盟發起人、復旦高中校長陳建佑表示，盼政府在推動敘薪制度的同時，也能正視私校未來將增加的財務壓力，提升學費審議的彈性。

代理教師敘薪規定一國多制引發爭議。教育部為此公布「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」部分條文草案，明訂具合格教師資格代理教師，可比照專任教師提敘薪級，讓執教年資可累計敘薪，今年八月上路。

以辦學穩定的私校為例，教師薪資加上課後輔導費、各項津貼、導師費、升學獎金等，年薪可能破百萬。陳建佑直言，即使像復旦這樣辦學穩定的私校，還是會對代理教師年資敘薪感受到財務壓力。

陳建佑說，以沒有接受固定政府補助、學費為主收入的學校來說，未來每位代理教師的月薪可能增加數千元、甚至上萬元。站在學校立場，固然樂見教師待遇調整，但仍希望政府能藉此正視私校學費長期過低的問題，提升私校學費審議的彈性，或是在過渡期給予補助方案。

對此，教育部表示，根據教師待遇條例第九條第五項規定，私立學校教師採計職前年資，各校得視財務狀況及需求，於規定範圍內定之。另為保障學生受教品質，紓緩私校辦學壓力，教育部近年已五度調升私立學校學費數額上限，各次調升採增加免學費補助方式，不會增加家長額外負擔。