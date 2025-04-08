高中師涉性騷遭爆未通報 高市教育局：已排定性平會調查

高雄市某公立高中職某教師爆出性騷擾，受害學生向校方投訴，學校卻未依法通報性平事件，逼得學生向民間團體求助，該團體向教育局檢舉，未料仍沒下文。對此，教育局今解釋，已依法辦理，將於4月9日召開性別平等教育委員會，處理後續受理與調查，絕不包庇。

受害學生表示，該教師在講台上發表涉及性騷擾學生言詞，甚至在班級LINE群組裡，以侮辱女性的不雅字眼貶低其他教師，將錄音檔與LINE對話紀錄檢附給學校投訴，但已過幾個月，校方未啟動性平事件通報程序，該師仍在職位上任教。

4月初，學生轉向民間團體求助，該團體向教育局檢舉，未料沒下文。該團體指出，校方與教育局知悉性騷擾案卻延遲處置，對學生身心造成二度傷害，已經違反《性別法》第21條性騷擾事件應於24小時內通報的規定。

教育局回應，對於涉及任何性別平等教育法事件，秉持依法辦理原則，絕不包庇，4月1日知悉疑似性平事件後，已於當日進行校安通報，接獲陳情案件，依性別平等教育法規定，須擇期召開性別平等教育委員會校園性別事件防治組會議審議，並預計明天召開，討論後續受理及調查事宜。

教育局表示，針對該師涉及疑似不適任等相關情事，已督導學校依程序召開校事會議後，依法進入調查程序，學校已於3月31日召開校事會議完畢，並即刻調整該師課務以避免相關當事人接觸機會，將督導學校依法辦理，倘調查屬實，絕不寬貸。

教育局強調，若陳情人有任何新的事證或資料，可及時向教育局提出，以便進一步審議，將根據事實與法律依規定處理，確保處理過程公平、公正。