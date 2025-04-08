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教育部反毒、反霸凌影音徵件 30秒也有機會抱5萬獎金
教育部舉辦第7屆「我的未來我作主」校園反毒反霸凌影音創作競賽，即日起開始徵件，鼓勵學生以「反毒」及「反霸凌」為題材，發揮創意拍攝5分鐘內影音，一起向毒品及校園霸凌說NO。徵件時間自即日起至6月6日截止，首獎獎金高達5萬元，銀獎、銅獎及佳作也分別有3萬、2萬、1萬元獎金，歡迎青年學子發揮創意，踴躍報名參賽。
教育部表示，本次競賽除了採網路報名，方便學生繳件外，不限拍攝工具，拿起手機就可以拍攝，影片類型不限表現形式與手法，包含劇情、動畫等各種類型影片均可參賽，只要有好的創意、符合參賽主題，即使是簡潔有力的30秒短片，亦有機會抱走高額獎金。
教育部說，競賽組別分為「專科以上學生組」、「高級中等學生組」、「國民中小學學生組」三組，各設金牌獎、銀牌獎、銅牌獎及佳作3名。「徵件海報電子檔」、「競賽辦法」及其他相關競賽資訊，請上「我的未來我作主」徵件網站（https://reurl.cc/kndDdx）及「我的未來我作主」臉書粉絲專頁（www.facebook.com/antidrug.edu/）下載，或洽詢承辦單位：電話：(02)89131111-212。
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