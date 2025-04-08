北市生生喝鮮奶 試營運首日零星狀況

台北市推動「鮮奶周報-生生喝鮮奶」昨天試營運，首波12.3萬名國小學童，可憑數位學生證至6大通路免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，市府緊盯兌換狀況，發現有小朋友拿錯品項，加上部分店員不熟悉，有誤扣款等零星狀況。

中央去年暫停「班班喝鮮乳」政策，北市長蔣萬安堅持對的政策「中央不做，北市來做」，改推「生生喝鮮乳」，昨天第一天試營運，教育局長湯志民、悠遊卡公司董事長林志盈昨下午至信義區博愛國小旁的連鎖超商視察。

「很開心每周有免費牛奶喝」，一名兌換鮮乳的學童表示，早上比較沒看到有人領鮮奶到學校，大多是放學後領取，可順便買餅乾零食當點心。

湯志民觀察，兌領首日大致順利，仍發現2個小問題，包含部分家長不清楚這周是試營運，幼兒園幼童要等14日才開始每周兌領；還有拿錯品項容量、部分店員操作不熟練有誤扣款狀況，已請通路商盡量明確區分。

通路商統一超商公共事務部長李至和說，各門市貨源相當充足，若有特定商品不足狀況，區域間也會貨源調配，不至於斷貨，若學區附近超商有較大需求，可以提前填表單提出，會提前準備因應。

蔣萬安表示，試營運第一天多少會發生一些狀況，已要求教育局要滾動調整、改進，務必讓14日正式上路時一切順暢。

議員王欣儀也提醒，下周正式上路後，幼兒園也可兌換，遇到的狀況勢必增加，試營運期間務必主動蒐集各方意見，將問題及早解決。