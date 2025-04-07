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北市生生喝鮮乳試辦首日遇2問題 教育局：持續蒐集意見改善

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市「鮮奶週報」今天試營運暖身跑。記者曾吉松／攝影
台北市「鮮奶週報」今天試營運暖身跑。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安推「生生喝鮮奶-鮮乳周報」今試營運，開放讓國小生兌換，各大通路貨源充足，兌換大致順利，教育局下午也赴學區附近門市視察，局長湯志民也說，將持續蒐集各方意見滾動調整兌換方式。通路業者表示，若學區附近門市需求較大，可提前提出，將備妥貨源。

實際觀察，不少學童放學後至超商兌換鮮乳，貨源充足，未有短缺，兌換小朋友表示今早比較沒看到有人領鮮奶到學校，大多都是放學後領取順便買餅乾零食作為點心搭配吃，也很開心每周又有免費牛奶喝。教育局長湯志民悠遊卡公司董事長林志盈今下午至信義區博愛國小7-11宏泰門市視察。

湯志民表示，兌領情形大致順利，但有發現2個小問題，發現部分家長不清楚本周為試營運、幼兒園學童將於14日開始兌領，以及有學童拿錯尺寸與店員操作不熟練導致扣款等問題，已請通路商盡量做到明確區分，讓小朋友不容易拿錯，建議學童兌領時提醒店員使用「鮮奶週報」避免誤扣款，會繼續訪查各通路、廣泛蒐集意見，並與通路固定開會討論執行品質。

通路商統一超商公共事務部長李至和表示，第一天兌換狀況平順，各門市貨源也充足，小朋友選擇也很平均，若有特定商品不足狀況，區域間也會有貨源調配，不至於到斷貨，未來若學區附近門市需求較大，可提前填寫表單提出，將提前備貨。

議員王欣儀也提醒，由於新政策，預期下周幼兒園加入後，狀況可能增加，市府這周務必主動蒐集意見，解決問題，使兌換流程更便捷快速。

台北市「鮮奶週報」今天試營運暖身跑，邀請公私立國小一至六年級共12.3 萬名學生率先試領。記者曾吉松／攝影
台北市「鮮奶週報」今天試營運暖身跑，邀請公私立國小一至六年級共12.3 萬名學生率先試領。記者曾吉松／攝影
台北市「鮮奶週報」今天試營運暖身跑，教育局長湯志民（左）視察鼓勵學童踴躍取用兌換。記者曾吉松／攝影
台北市「鮮奶週報」今天試營運暖身跑，教育局長湯志民（左）視察鼓勵學童踴躍取用兌換。記者曾吉松／攝影

朋友 湯志民 鮮奶

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