教育部閱讀磐石獎 六都以外彰化縣又拿下第一名

全國閱讀教育最高榮譽的閱讀磐石獎，教育部公布今年名單，彰化縣獲全國3項閱讀磐石學校獎及7項閱讀推手獎，總得獎數全國第三，在非六都以外排名第一，表現亮眼。

彰化縣政府今表示，閱讀磐石學校獎-國小組」有鹿東國小及永興國小，鹿東國小以「閱海揚帆．鹿東SMART行動家」為主題，期望孩子能成為揚帆啟航的行動家，永興國小以「閱穩學力，讀靖接永續」，透過啟動閱讀、高舉閱讀，讓閱讀成為教育的焦點；「閱讀磐石學校獎-國中組」鹿港國中，以「書香薈萃，築鹿中緣」為閱讀推動理念，築學生閱讀能力、築學校閱讀氛圍／

「閱讀推手獎」團體組有兩組獲獎，分別為湖東國小志工隊、湖西國小志工隊；「閱讀推手獎」個人組有5人獲獎，依序為永興國小校長吳寶嘉、村上國小主任林錦鳳、南鎮國小教師周慧婷、鹿港國中教師倪美瑗、二林高中（國中部）教師鄧憶貞。