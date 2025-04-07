台南地政防詐有一套 從學校下手安全總動員

台南地政防詐今天走進大灣高中，透過「府城地政扎根校園」講座，引領學生接觸不動產相關領域知識，傳遞最新不動產政策趨勢，從不動產防詐識詐議題，到租屋注意事項；從日據時期地籍圖解說，到衛星定位測量技術展示，由古至今、由淺入深，拉近學生對地政領域的距離。

南市永康地政事務所主任徐福成今率隊至大灣高中學舉行地政扎根校園，共有高中部師生600多人參加。活動中特別匯集地政涵蓋的各種專業領域的發展選擇，各業務課長同時以自身執行業務的經驗，並輔以有獎徵答與學生互動，現場反應熱烈，增加學習樂趣。以輕鬆自然的課程逐步深化地政知識，讓師生們具備保護自己權益的能力。

大灣高中校長李宜芳說，透過講座，不僅使學生瞭解地政未來升學管道及各項地政業務的發展，也提供學生多方探索就學方向及引領未來科系的選擇。尤其一連串未來生活中可能會遇到與不動產相關的情況，像是租房常見租賃糾紛原因、購屋時交易安全的保障機制，經由講座，充實了學生正確的地政法令觀念。

地政局長陳淑美表示，地政局與高中職攜手合作推動教育深耕，規畫了「百年樹人．生涯領航－府城地政扎根校園學習計畫」，藉由第一線地政人員向學生說明地政業務實際運作，也分享地政相關升學管道及未來就業生涯規畫方向，除協助學生多元發展、培育新世代優質人才，並期望能落實社會責任，傳遞師生們正確的地政法令觀念、不動產防詐識詐知能，擴展政策宣導成效。