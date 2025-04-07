扯！教師請假必須在學校 網路資安限制讓新竹老師困擾

新竹縣教師無法在家請假，由於差勤系統強制要在校內網路環境操作請假程序，讓老師們直呼「很扯！相當麻煩。」議員吳旭智要求縣府優化資安架構，開放教師校外請假權限，以提升行政效率。新竹縣府回應，資安考量下暫不開放，技術部份會請廠商、教網中心研究，盼未來在資安無慮的情況下，讓老師們能方便請假。

新竹縣老師透露，請假要在學校網域才能請假，不然就得跑一趟學校或採事後補請，非常麻煩，若有突發狀況，請假就會有時效性的問題，縣府根本矯枉過正。

吳旭智也說，新竹縣教師請假須透過學校內部網路提交，若有疾病、家庭照顧等突發狀況，無法即時申請，反觀其他縣市的老師，用手機在家裡就可以請假了。此外，現行規範也使代理教師與兼職人員因系統權限不足，需要額外的紙本補件，增加行政負荷。

對此，新竹縣政府人事處長陳美志回應，這套差勤系統是由行政院行政總處開發的全國共享版本，涉及個資，對使用權限有嚴格規範，需透過縣府或學校Wi-Fi連線才能使用。雖可使用VPN（虛擬私人網路）在家請假，然而若使用者連接至不安全的網域，手機或電腦被駭客用木馬程式進駐，仍可能造成駭客入侵風險，因此新竹縣未開放使用虛擬私人網路。

陳美志說，針對資安的技術，會請廠商與教網中心一起研究技術更新，盼望未來在資安無慮的情況下，讓員工、老師們更方便的請假。目前教師、縣府員工若要請假，可請同事協助請假，所設計的差勤系統中，同事可直接幫他人請假，且不會看到個資。

吳旭智強調，他可以理解縣府因資安疑慮，採最高的安全規格，然而不是限制老師們的資訊使用，更應增強自身的資安配套，「與其限制，更應該加強所有老師的資安習慣。」他也建議，縣府優化差勤系統的資安架構，包含技術層面可分階段開放安全通道，進行差勤系統的資安升級計畫。行政配套方面則優化流程與權限調整，確保安全性與便利性並行。