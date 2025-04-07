北市生生喝鮮奶今起試營運學生可至超商兌換 教育局視察曝「一狀況」

台北市「鮮奶週報-生生喝鮮奶」今天起試營運，開放全市12.3萬名國小學童可憑數位學生證至六大通路免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，教育局今天一早也赴各通路視察，科長吳青娟表示，兌換大多沒問題，由於政策新上路，加上試辦不包含幼稚園學童，有出現資格不符或拿錯品項遭扣款，會請通路及學校加強提醒。

「鮮奶週報」共與六大通路（7-ELEVEN、OK、全家、全聯福利中心、美廉社、萊爾富）合作，全台超過1.5萬家門市提供28種鮮奶與豆漿品項，讓學童可以依個人喜好選擇不同品牌及種類，今天各超商準備充足貨源，門市內張貼指定兌換品項海報並設置兌換專區，讓學童輕鬆找到可兌換商品。

教育局表示，為確保計畫執行品質，已指派各區督學及同仁實地訪查，並結合家長代表等多方意見，蒐集試營運期間的寶貴意見與建議，上路首日，部分通路在商品櫃位陳列與標示、以及店員與櫃檯人員的操作熟練度等仍有精進空間，已迅速與通路商聯繫並協同改善，同時也學校加強宣導合作，學校端也加強宣導，提醒學生於兌換時需向店員告知，以避免發生悠遊卡誤扣情形。

體育及衛生保健科長吳青娟表示，今天上午分別到6大通路視察，反映情況並不多，但有發生小朋友拿錯品項或拿錯容量問題，加上店員還不熟悉，就有物扣款情況發現，已請店家將品項海報張貼顯眼處，並請學校和學生宣導對換前務必說通關密語「我要換牛奶」，讓店員可以先確認，避免拿錯品項導致扣款情況發生。